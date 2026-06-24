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Masuaku hangi takımda oynuyor, Demokratik Kongolu Masuaku Beşiktaş’ta oynadı mı?

Masuaku hangi takımda oynuyor, Demokratik Kongolu Masuaku Beşiktaş’ta oynadı mı?
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Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku, kariyeri ve transfer geçmişiyle futbol gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Masuaku hangi takımda oynuyor ve Beşiktaş’ta forma giydi mi? Son dönemde yeniden merak edilen deneyimli sol bek, kariyerinde birçok önemli kulüpte görev aldı ve özellikle Beşiktaş performansıyla dikkat çekti.

Arthur Masuaku’nun güncel takımı ve Beşiktaş kariyeri futbolseverler tarafından sıkça araştırılıyor. Demokratik Kongo Milli Takımı oyuncusu olan Masuaku, kariyerinde West Ham ve Olympiakos gibi kulüplerin yanı sıra Beşiktaş’ta da forma giymişti. Peki, yıldız futbolcu şu an hangi takımda oynuyor?

MASUAKU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku’nun güncel takımı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Kariyerinde Avrupa’nın önemli liglerinde forma giyen Arthur Masuaku, son yıllarda özellikle Premier Lig ve Süper Lig performansıyla gündeme gelmişti. Tecrübeli futbolcunun güncel kulüp durumu ise transfer dönemlerinde sık sık değişen gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Masuaku şuan Lens’te oynuyor.

MASUAKU BEŞİKTAŞ’TA OYNADI MI?

Arthur Masuaku, Türkiye kariyerinde Beşiktaş forması da giymiştir. Siyah-beyazlı ekipte kiralık olarak başladığı dönemde kısa sürede sol bek bölgesinde önemli bir rol üstlenen Masuaku, hem savunma katkısı hem de hücuma çıkışlarıyla taraftarların dikkatini çekmeyi başarmıştı.

KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN TAKIMLAR

Arthur Masuaku, Beşiktaş öncesinde ve sonrasında Avrupa’nın farklı kulüplerinde de forma giymiştir. Yunanistan’da Olympiakos ve İngiltere’de West Ham United gibi takımlarda oynayan deneyimli futbolcu, kariyeri boyunca istikrarlı performansıyla bilinen isimlerden biri olmuştur.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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