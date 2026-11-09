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MasterChef’te kim elendi? 8 Kasım dün akşam MasterChef’te kim elendi, Kübra mı Tolgahan mı?

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MasterChef’te kim elendi? 8 Kasım dün akşam MasterChef’te kim elendi, Kübra mı Tolgahan mı?
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MasterChef Türkiye'de 8 Kasım 2026 Pazar akşamı haftanın eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasındaki 8 yarışmacı, önce yaratıcılık turunda, ardından şef tabağı etabında yarışmada kalabilmek için mücadele etti. Gecenin sonunda son ikiye kalan Kübra ve Tolgahan arasındaki rekabet sona ererken, şeflerin değerlendirmesiyle yarışmaya veda eden isim belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı 8 Kasım 2026 Pazar akşamı yaşandı. Eleme potasında yer alan 8 yarışmacı, bir hafta daha yarışmada kalabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. İlk turda bal ana malzemesiyle yaratıcı tabaklar hazırlayan yarışmacılar, ikinci turda ise şef tabağını yapmak için mücadele etti. Gecenin sonunda son ikiye kalan Kübra ve Tolgahan arasındaki eleme mücadelesi sonuçlandı. Peki, MasterChef'te kim elendi, dün akşam kim gitti? İşte 8 Kasım 2026 MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 8 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde yarışmaya veda eden isim Kübra oldu. Haftanın eleme adayları arasında bulunan Kübra, iki aşamalı eleme mücadelesinin ardından şeflerin değerlendirmesiyle yarışmaya devam edemedi.

Gecenin sonunda Kübra ve Tolgahan son ikiye kalırken şeflerin tabaklar üzerindeki değerlendirmesi sonucunda elenen yarışmacı Kübra olarak açıklandı.

MASTERCHEF'TE İLK TURDA KİMLER POTADAN ÇIKTI?

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme potasında Kübra, Tolgahan, Eyyüp Can, Tolğa, Ayşe, Muhammed, Şadi ve Bahar yer aldı. İlk turda yarışmacılardan ana malzemesi bal olan yaratıcı yemekler hazırlamaları istendi. Yarışmacılara tabaklarını tamamlamaları için 45 dakika süre verildi.

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in değerlendirmelerinin ardından en başarılı tabakları hazırlayan Ayşe, Tolğa, Bahar ve Şadi eleme potasından çıkmayı başardı. Böylece bu dört yarışmacı MasterChef'te bir hafta daha kalmayı garantiledi.

MASTERCHEF ELEME TURUNDA KİMLER YARIŞTI?

İlk turda potadan çıkamayan Kübra, Tolgahan, Muhammed ve Eyyüp Can, eleme gecesinin ikinci aşamasında yeniden tezgah başına geçti.

Şefler, yarışmacılardan Mehmet Şef'in "Kömür" isimli tabağını hazırlamalarını istedi. 50 dakikalık sürenin ardından yarışmacılar hazırladıkları tabakları şeflerin beğenisine sundu.

Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin son iki yarışmacısı Kübra ve Tolgahan oldu. Son değerlendirmeyle birlikte MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Kübra olarak açıklandı.

8 KASIM MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

8 Kasım 2026 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye eleme bölümünde potada bulunan 8 yarışmacı şöyleydi:

Kübra

Tolgahan

Eyyüp Can

Tolğa

Ayşe

Muhammed

Şadi

Bahar

Gecenin sonunda Kübra yarışmaya veda ederken diğer yarışmacılar MasterChef Türkiye'de mücadeleye devam etme hakkı kazandı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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