TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de ana kadro seçimlerinin ardından gözler yedek yarışmacılara çevrildi. "MasterChef yedeklere kim girdi?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklardan biri olurken, şeflerin değerlendirmesi sonucunda yedek kadroya seçilen yarışmacılar ve yarışmadaki son durum izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya girme şansını kaçıran yarışmacılar, yedek kadroya dahil olabilmek için bir kez daha mutfağa çıktı. TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümün ardından "MasterChef yedeklere kim girdi?", "3 Ağustos MasterChef yedek kadroya girenler kimler oldu?" soruları izleyiciler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda üçüncü hafta yedek kadroya katılan isimler de belli oldu.

Ana kadroya seçilemeyen yarışmacılar için düzenlenen yedek kadro mücadelesinde ilk etapta başarılı performans sergileyen isimler avantaj elde ederken, final değerlendirmesi sonrası yalnızca üç yarışmacı yedekler listesine adını yazdırmayı başardı. İşte 3 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye yedek kadro sonuçları…

MASTERCHEF YEDEKLERE KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de üçüncü grup yarışmacıları iki aşamalı yedek kadro mücadelesinde karşı karşıya geldi. İlk etap sonunda Buse ve Tolgahan, şeflerden aldıkları puanlarla ilk iki sırayı alarak doğrudan yedek kadroya girmeye hak kazandı.

İlk turun ardından kalan yarışmacılar son kez mutfağa girerken, jüri üyeleri yarışmacılardan dalyan köfte hazırlamalarını istedi. Zorlu etap sonunda beklenenin aksine iki değil, yalnızca bir yarışmacı daha yedek kadroya seçildi.

3 AĞUSTOS MASTERCHEF YEDEK KADROYA GİRENLER

3 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanan bölümde yedek kadroya giren yarışmacılar şu isimlerden oluştu:

• Buse

• Tolgahan

• Sultan

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda Sultan, üçüncü haftada yedek kadroya dahil edilen son yarışmacı oldu. Dalyan köfte etabında istenilen performansı sergileyemeyen diğer yarışmacılar ise MasterChef Türkiye 2026 macerasına veda etti.

İLK İKİ HAFTADA YEDEK KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye 2026'da ilk hafta sonunda yedek kadroya giren isimler Emre, Cansu, Hami Efe ve Fatma olmuştu.

İkinci hafta gerçekleştirilen mücadelelerin ardından ise Faruk, Nesibe, Esra ve Betül yedekler listesine katıldı.

Üçüncü haftada Buse, Tolgahan ve Sultan'ın eklenmesiyle birlikte MasterChef Türkiye 2026 yedek kadrosu genişlerken, ilerleyen bölümlerde ana kadroda oluşabilecek değişiklikler için bu isimler bekleyişini sürdürecek.