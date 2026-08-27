MasterChef yedeklerden kim kazandı? Dün akşam MasterChef yedeklerden kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroda yer almak için yeniden tezgah başına geçen yedek yarışmacılar, şeflerin karşısında en iyi tabaklarını hazırlamak için mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin kararıyla bir isim hayallerine ulaşırken, "MasterChef yedeklerden kim kazandı?" ve "Dün akşam MasterChef yedeklerden kadroya kim girdi?" soruları yanıt buldu. Detaylar haberin devamında...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2026'da 26 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı yedek yarışmacılar arasında yapılan mücadelede kazanan isim Cansu oldu. İki aşamalı etapta şeflerin verdiği yemekleri hazırlayan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda iki etapta da en başarılı tabakları hazırlayan Cansu, rakiplerini geride bırakarak gecenin kazananı oldu.

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye'de yedeklerden ana kadroya giren isim Cansu oldu. Ana kadroya doğrudan seçilemeyen yedek yarışmacılar, yeniden tezgah başına geçerek şeflerin karşısında mücadele etti. Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı performansı sergileyen Cansu, ana kadroda yarışmaya hak kazandı.

DÜN NELER OLDU?

26 Ağustos 2026 Çarşamba akşamı MasterChef Türkiye'de yedek yarışmacılar ana kadroya girebilmek için iki aşamalı bir mücadele verdi. İlk etapta yaratıcılık tabağı hazırlayan yarışmacılar, ikinci etapta ise saray mutfağından yemek yapmak için tezgah başına geçti. Her iki etapta da şeflerin değerlendirmesine giren yarışmacılar arasından gecenin en başarılı ismi Cansu oldu. Böylece Cansu, yedeklerden ana kadroya yükselen yarışmacı olarak MasterChef Türkiye 2026'da yarışmaya devam etme hakkı kazandı.