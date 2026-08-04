Haberler

MasterChef yedeklerden kim girdi? MasterChef dün akşam yedeklere kim girdi? MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar kimler?

MasterChef yedeklerden kim girdi? MasterChef dün akşam yedeklere kim girdi? MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar kimler?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadroya yükselme mücadelesi tüm heyecanıyla sürüyor. Son bölümde yedek kontenjanı için yeniden mutfağa giren yarışmacılar, şeflerin verdiği zorlu etaplarda en başarılı tabağı hazırlayabilmek için kıyasıya yarıştı. Peki, MasterChef yedeklerden kim girdi? İşte son bölümde açıklanan sonuçlar ve güncel ana kadro listesi.

Masterchef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde, ana kadroya ilk etapta seçilemeyen yarışmacılar bu kez yedek kontenjanı için yeniden mutfağa çıktı. İki aşamalı zorlu mücadelede yarışmacılar hem yaratıcılık oyununda hem de şeflerin verdiği tarifi en başarılı şekilde hazırlayabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef yedeklerden kim girdi? İşte son bölümde yaşananlar ve güncel ana kadro listesi...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026'nın son bölümünde ana kadroya doğrudan giremeyen yarışmacılar, yedek kontenjanından yarışmaya dahil olabilmek için son kez önlük giydi.

İki etaptan oluşan gecede yarışmacılar önce yaratıcılık turunda performanslarını sergiledi. İlk etabın ardından başarılı olan isimler ikinci turda şeflerin belirlediği tabağı hazırlayarak ana kadro için son şanslarını değerlendirdi.

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda üçüncü grubun ana kadrosuna Tolga seçildi.

Ayrıca gecenin sonunda üçüncü haftanın yedek yarışmacıları da belli oldu. Buna göre yedek listesine giren isimler şu şekilde açıklandı:

  • Buse
  • Tolga
  • Sultan

Böylece üçüncü haftanın yedek kontenjanı tamamlanmış oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye 2026'da şu ana kadar açıklanan ana kadro yarışmacıları gruplara göre şu şekilde sıralanıyor:

1. Grup

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

2. Grup

Sercan

Ayla

Nurten

Şadi

Burçin

3. Grup

Tolga

Muhammed

Ayşe

Gül

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçimleri, TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümlerde devam ediyor. Yarışmada kalan kontenjanlar için yapılacak elemelerin ardından ana kadro listesi tamamlanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Emeklilere zam farkının ödeneceği tarih netleşti

Paralar hesaplara yatıyor! Emeklilerin beklediği tarih netleşti

Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Menderes Belediyesi'ne operasyon! Başkan İlkay Çiçek dahil çok sayıda gözaltı var

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12 yıl formasını giydiği kulübün ezeli rakibine imza attı

Sen bu imzayı atacak adam mıydın? Taraftarlar şokta

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

Neler oluyor orada?
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Süper Lig'de yeni dönem! Milyonları isyan ettiren kararlar tarih oluyor

Süper Lig'de yeni dönem! Artık kafalarına göre takılamayacaklar
Tek cümlesi yetti! Fatih Terim'in kızı hiç düşünmeden denize atladı

Tek cümlesi yetti! Fatih Terim'in kızı hiç düşünmeden denize atladı
Bilecik Belediye Başkanı Subaşı Yeni Parti'ye geçti

Bir belediye başkanı daha parti değiştirdi
Bergüzar Korel'den 'Kulaklığımı Yiyeceğim' Çıkışı

Bergüzar Korel'den "Kulaklığımı Yiyeceğim" Çıkışı