MasterChef yedeklerden kim girdi? MasterChef dün akşam yedeklere kim girdi? MasterChef ana kadroya giren yarışmacılar kimler?

Masterchef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde, ana kadroya ilk etapta seçilemeyen yarışmacılar bu kez yedek kontenjanı için yeniden mutfağa çıktı. İki aşamalı zorlu mücadelede yarışmacılar hem yaratıcılık oyununda hem de şeflerin verdiği tarifi en başarılı şekilde hazırlayabilmek için mücadele etti. Peki, MasterChef yedeklerden kim girdi? İşte son bölümde yaşananlar ve güncel ana kadro listesi...

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye 2026'nın son bölümünde ana kadroya doğrudan giremeyen yarışmacılar, yedek kontenjanından yarışmaya dahil olabilmek için son kez önlük giydi.

İki etaptan oluşan gecede yarışmacılar önce yaratıcılık turunda performanslarını sergiledi. İlk etabın ardından başarılı olan isimler ikinci turda şeflerin belirlediği tabağı hazırlayarak ana kadro için son şanslarını değerlendirdi.

Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucunda üçüncü grubun ana kadrosuna Tolga seçildi.

Ayrıca gecenin sonunda üçüncü haftanın yedek yarışmacıları da belli oldu. Buna göre yedek listesine giren isimler şu şekilde açıklandı:

Buse

Tolga

Sultan

Böylece üçüncü haftanın yedek kontenjanı tamamlanmış oldu.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye 2026'da şu ana kadar açıklanan ana kadro yarışmacıları gruplara göre şu şekilde sıralanıyor:

1. Grup

Furkan

Eylül

Çağatay

Onur

Hilal

2. Grup

Sercan

Ayla

Nurten

Şadi

Burçin

3. Grup

Tolga

Muhammed

Ayşe

Gül

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçimleri, TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümlerde devam ediyor. Yarışmada kalan kontenjanlar için yapılacak elemelerin ardından ana kadro listesi tamamlanacak.