MasterChef Şadi diskalifiye oldu mu, elendi mi? MasterChef Şadi Ayşe kavga olayı nedir?

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Masterchef Türkiye'de Şadi ile Ayşe arasında yaşanan tartışma, yarışmanın son bölümlerine damga vurdu. Eleme oylaması sırasında yaşanan gerginliğin ardından Şadi'nin tavırları sosyal medyada tepki toplarken, yarışmacının diskalifiye edilmesi yönünde çağrılar yapıldı. Şadi hakkında ortaya atılan diskalifiye iddiaları ve Acun Ilıcalı'nın yapım ekibiyle toplantı yaptığı öne sürülmesi, izleyicilerin merakını artırdı. Peki, MasterChef Şadi diskalifiye oldu mu, elendi mi? MasterChef Şadi Ayşe kavgası nedir? Detaylar...

MASTERCHEF ŞADİ DİSKALİFİYE OLDU MU?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Şadi'nin diskalifiye edildiğine ilişkin şu ana kadar resmî bir karar açıklanmadı. Sosyal medyada Şadi'nin yarışmadan çıkarıldığı yönünde paylaşımlar yapılırken, bu iddialar henüz TV8 veya yarışmanın yapım ekibi tarafından doğrulanmadı.

MasterChef hakkında paylaşımlar yapan Master Bilgi isimli X hesabı, Acun Ilıcalı'nın da katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiğini ve Şadi'nin diskalifiye edilmesine karar verildiğini öne sürdü. Paylaşımda, daha önce çekilen eleme bölümünün iptal edileceği ve yeni bir veda konseyi çekileceği iddiası da yer aldı.

Ancak söz konusu paylaşımda aktarılanlar resmî açıklamaya dayanmıyor. Bu nedenle Şadi'nin diskalifiye edildiği veya yarışmadan ayrıldığı kesinleşmiş değil.

MASTERCHEF ŞADİ İLE AYŞE ARASINDA NE YAŞANDI?

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım 2026 tarihinde yayınlanan bölümünde eleme oylaması sırasında Şadi ile Ayşe arasında tartışma çıktı. Şadi, oy pusulasına Ayşe'nin adını yazmasının ardından pusulayı onun önünde birkaç kez masaya vurdu.

İkili arasındaki sözlü atışmanın büyümesiyle stüdyoda gerginlik yaşandı. Tartışma sırasında bazı sözlerin yayında sansürlendiği görüldü. Olayın ardından Mehmet Şef, iki yarışmacıyı da arka mutfağa gönderdi.

Yaşananlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Bazı izleyiciler Şadi'nin Ayşe'ye yönelik tavrını eleştirerek yarışmacının diskalifiye edilmesi gerektiğini savundu.

MASTERCHEF ŞADİ ELENDİ Mİ, DEVAM EDİYOR MU?

Şadi'nin MasterChef Türkiye'den elendiğine veya diskalifiye edildiğine ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Mehmet Şef'in tartışmanın ardından Şadi ve Ayşe'yi kulise göndermesi, yarışmacıların elendiği anlamına gelmiyor.

Öte yandan MasterChef Türkiye'nin 4 Kasım 2026 tarihli yeni bölümünün yayın akışında yer almaması da tartışmaların ardından farklı iddiaların ortaya atılmasına neden oldu. Ancak bölümün yayınlanmaması ile Şadi ve Ayşe arasında yaşanan tartışma arasında doğrulanmış bir bağlantı bulunmuyor.

Şadi'nin yarışmadaki geleceği ve hakkında herhangi bir disiplin kararı alınıp alınmadığı, yapım ekibinden gelecek açıklama veya yeni bölümde yaşanacak gelişmelerle netlik kazanacak.