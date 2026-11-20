Masterchef ödül oyununu hangi takım kazandı, 20 Kasım 2026 MasterChef ödülünü kim aldı, bu hafta dokunulmazlıkta skor kaç kaç ve MasterChef'te son elenen yarışmacı kim soruları, yarışmanın izleyicileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. MasterChef Türkiye'nin 20 Kasım bölümünde mavi ve kırmızı takım, ödül oyununda en iyi tabakları hazırlamak için yarıştı. 17-21 Kasım haftasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında mavi takım 2-1 önde bulunuyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu maviler, ikincisini kırmızılar, üçüncüsünü ise yeniden maviler kazandı. MasterChef 2026 sezonunda son elenen yarışmacı ise Nurten oldu. İşte MasterChef ödül oyunu sonuçlarına dair tüm detaylar.

20 KASIM 2026 MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

20 Kasım 2026 MasterChef ödül oyununu kazanan takım, şeflerin değerlendirmelerinin ardından belli olacak. Kazanan takım açıklandığında haberimizde yer alacak.

20 KASIM 2026 MASTERCHEF ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

20 Kasım 2026 MasterChef ödülünü kazanan yarışmacı, bölümün ilerleyen dakikalarında açıklanacak.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA DOKUNULMAZLIK SKORU KAÇ KAÇ?

MasterChef Türkiye'de 17-21 Kasım 2026 haftasında oynanan dokunulmazlık oyunlarında mavi takım 2-1 önde bulunuyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım skoru 1-0'a getirdi. İkinci oyunu kazanan kırmızı takım skoru 1-1'e eşitledi. Üçüncü dokunulmazlık oyununda ise maviler yeniden kazanarak skoru 2-1 yaptı. Haftayı galibiyetle kapatacak takım, son oyunun ardından belli olacak.

MASTERCHEF'TE SON ELENEN YARIŞMACI KİM?

MasterChef 2026 sezonunda en son elenen yarışmacı Nurten oldu.