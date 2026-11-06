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MasterChef Nurten kimdir, Nurten kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?

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MasterChef Nurten kimdir, Nurten kaç yaşında, nereli, evli mi, bekar mı?
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TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadro yarışmacılarından Nurten, ev mutfağındaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Geleneksel Türk mutfağı ve hamur işlerindeki ustalığıyla öne çıkan yarışmacı, izleyicilerin sevgisini kazandı. İzleyiciler, MasterChef Nurten'in kim olduğunu, kaç yaşında olduğunu ve nereli olduğunu araştırıyor.

Tam adı Nurten Ocak Tamer olan yarışmacı, yaklaşık 35 yıllık ev mutfağı deneyimine sahip. Üç çocuk annesi Nurten, su böreğiyle 8. beyaz önlüğün sahibi oldu. İşte MasterChef Nurten Ocak Tamer'in hayatı ve yarışmadaki yolculuğuna dair bilinenler.

MASTERCHEF NURTEN KİMDİR?

MasterChef Nurten'in tam adı Nurten Ocak Tamer. Yaklaşık 35 yıldır ev mutfağında yemek yapan Nurten, geleneksel Türk mutfağı, yöresel yemekler ve hamur işleri konusunda deneyim sahibi. Profesyonel bir mutfak eğitimi almayan Nurten, yıllara dayanan tecrübesiyle MasterChef'e katıldı.

MASTERCHEF NURTEN KAÇ YAŞINDA?

Nurten Ocak Tamer'in yaşına ilişkin kesin bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

MASTERCHEF NURTEN NERELİ?

Nurten Ocak Tamer, aslen Malatyalı. Yarışmacı, MasterChef Türkiye 2026'ya Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden katıldı.

MASTERCHEF NURTEN EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Nurten Ocak Tamer, üç çocuk annesi. Yarışmacının evlilik hayatına ilişkin ayrıntılı bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.

MASTERCHEF NURTEN NE İŞ YAPIYOR?

Nurten Ocak Tamer, ev hanımı. Yaklaşık 35 yıllık ev mutfağı deneyimine sahip olan Nurten, özellikle geleneksel yemekler ve hamur işlerinde ustalaştı.

NURTEN MASTERCHEF ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Nurten Ocak Tamer, hazırladığı su böreğiyle jürinin beğenisini kazandı ve MasterChef Türkiye 2026'da 8. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya girdi.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayınlandıktan sonra TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
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