MasterChef neden yok? MasterChef Altın Kupa bitti mi, final mi yaptı?

Masterchef Türkiye'nin sıkı takipçileri, 1 Ocak 2026 Perşembe akşamı TV8'i açtıklarında programın ekranda yer almamasıyla şaşkınlık yaşadı. Sezon boyunca büyük ilgi gören yarışmanın sona erip ermediği ya da yeni yılın ilk gününde neden yayınlanmadığı merak edilmeye başlandı. Aynı saatlerde TV8'de Survivor All Star 2026'nın ekrana gelmesiyle birlikte "Masterchef neden yok, final mi yaptı?" soruları gündeme taşındı.

MASTERCHEF SONA MI ERDİ, ALTIN KUPA FİNAL YAPTI MI?

Masterchef Türkiye 2025 ana sezonu, yaklaşık altı ay süren yoğun rekabetin ardından Aralık ayının ilk günlerinde finalle noktalanmıştı. Ancak yarışma tamamen sona ermedi ve "Altın Kupa" etabı ile ekran yolculuğunu sürdürdü. 30 Aralık Salı akşamı yayınlanan son bölümde, Altın Kupa mücadelesinde ilk Altın Ceket'i kazanan isim Hasan oldu.

1 Ocak 2026 itibarıyla TV8 yayın akışında yer almaması, yarışmanın bittiği yönünde yorumlara neden olsa da MasterChef Altın Kupa'nın henüz final yapmadığı ifade ediliyor. Programın, Survivor ile dönüşümlü şekilde bir süre daha devam etmesi ve Altın Kupa finaliyle tamamlanması bekleniyor.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa'nın yeni bölümlerinin yayın tarihi netlik kazandı. Yarışma, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı yeniden izleyici karşısına çıkacak. Devamında 10 Ocak Cumartesi ve 11 Ocak Pazar akşamları Altın Ceket mücadeleleri art arda ekrana gelecek.

Bu süreçte 2., 3. ve 4. Altın Ceket sahipleri belli olacak. 16 ve 17 Ocak tarihlerinde finalistler netleşecek, 18 Ocak'ta ise canlı yayınla MasterChef tarihindeki ilk Altın Kupa sahibinin kim olduğu açıklanacak. Program, her zamanki gibi saat 20.00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

TV8 1 OCAK 2026 YAYIN AKIŞI

Yeni yılın ilk gününde TV8 ekranlarında farklı programlar izleyiciyle buluştu. Gün boyu devam eden yayın akışının akşam kuşağında ise Survivor yeni sezonuyla ekrana geldi. MasterChef'in bu tarihte yayınlanmaması da merak edilen konular arasında yer aldı.