Finale doğru geri sayım sürerken MasterChef sahnesine bu kez Şef Osman Sezener konuk oluyor. Programı takip edenler ise Sezener'in hayatı, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğuna dair bilgileri araştırıyor. MasterChef konuğu Şef Osman Sezener kaç yaşında, nereli? Osman Sezener kimdir?

OSMAN SEZENER KİMDİR?

1982 yılında restoran işletmeciliğiyle uğraşan bir ailenin çocuğu olarak doğan Osman Sezener, daha küçük yaşlardan itibaren mutfak kültürüyle iç içe büyüdü. İlk öğrenimini İzmir Amerikan Koleji'nde tamamlayan Sezener, sonrasında Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünde eğitim aldı. Ardından New York'taki French Culinary Center'da profesyonel mutfak eğitimi görerek gastronomi alanındaki uzmanlığını ileri seviyeye taşıdı.

GASTRONOMİ YOLCULUĞU

Restoranların çeşitli bölümlerinde görev alarak kapsamlı bir mutfak deneyimi edinen Sezener, dünya mutfaklarına olan ilgisini hem eğitimle hem de saha deneyimiyle pekiştirdi. Yurt dışında edindiği bilgi birikiminin ardından Türkiye'ye dönerek Urla'da kendi restoranını hayata geçirdi. Kısa sürede adından söz ettiren işletmesi, gastronomi çevrelerinin dikkatini çekmeyi başardı.

MİCHELİN YILDIZLI BAŞARI

Dünya çapında saygınlığı olan Michelin Rehberi'nin 2024 İstanbul–İzmir–Bodrum seçkisinde, Sezener'in yönettiği üç restoran birden listeye girdi. Böylece ünlü şef, toplamda 3 Michelin yıldızı kazanarak Türkiye gastronomisi adına önemli bir başarıya imza attı.