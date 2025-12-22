MasterChef kim kazandı, MasterChef önlüğü kim aldı 22 Aralık Pazartesi?

Masterchef Türkiye All Star'da altın önlük heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 22 Aralık akşamı mavi ve kırmızı takım, "klasik Türk tatlıları" konseptiyle gerçekleşen yarışmanın ilk etabında karşı karşıya geldi. Jürinin beğenisini kazanmak isteyen yarışmacılar arasında büyük bir rekabet yaşandı. Nefesleri kesen mücadelenin ardından altın önlüğü kazanan isim merak konusu oldu. Peki, 22 Aralık 2025 MasterChef'te kim kazandı? İşte tüm detaylar…

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Bu hafta eleme riskiyle karşı karşıya kalan isimler Çağatay, Semih, Alican, Batuhan ve Eda oldu. Yarışmacılar, potadan çıkmak için kritik bir sürece girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Gün sonunda jüriyi en çok etkileyen tabağı hazırlayan Dilara, bireysel dokunulmazlığı kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

MASTERCHEF JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye 2024 sezonunda jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yer alıyor. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen yetenekli yarışmacılar, şeflerin değerlendirmeleri eşliğinde uzun soluklu ve zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor.

MASTERCHEF'TE KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU MU?

Yarışmanın kazanan takımı netleştiğinde gelişmeler haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF'TE TAKIM KAPTANLARI KİM SEÇİLDİ?

Yapılan seçimlerin ardından mavi takımın kaptanlığına Kıvanç getirilirken, kırmızı takımın kaptanı Çağatay oldu.

20 ARALIK 2025 MASTERCHEF ALTIN KUPA'YA KİMLER VEDA ETTİ?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa etabında yarışmaya veda eden isimler Batuhan ve Eda oldu. İki yarışmacı da performanslarıyla izleyicilerin dikkatini çekmişti.