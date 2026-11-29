Masterchef kim elendi, Şadi elendi mi, Eyyüp Can elendi mi soruları eleme gecesinin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Son açıklanan puanlara göre Şadi 36,5 puanla önde bulunuyor, Eyyüp Can ise 31 puanla onu takip ediyor. Şadi ve Eyyüp Can'ın güncel puan durumu ile eleme gecesinin detayları haberimizde.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'de bu haftanın eleme gecesinde sonuç henüz belli olmadı. İkinci oyunda Eyyüp Can ile Şadi arasındaki mücadele devam ediyor. Şeflerin değerlendirmeleri reklam arasının ardından sürecek ve yarışmaya veda edecek isim puanlamanın tamamlanmasıyla netleşecek.

ŞADİ VE EYYÜP CAN PUAN DURUMU NE?

İkinci oyunda Şadi 36,5 puanla öne geçti. Eyyüp Can'ın puanı ise ilk değerlendirmenin ardından 16,5 olarak ekrana yansıdı. Eyyüp Can, son tabağının değerlendirilmesiyle 14,5 puan daha alarak toplamını 31'e çıkardı.

Reklam arasına girilmeden önce güncel puan durumu şöyle:

Şadi: 36,5

Eyyüp Can: 31

İki yarışmacı arasında şu an 5,5 puanlık fark bulunuyor. Puanlamanın devamında alınacak puanlar, elemeden kimin kurtulacağını belirleyecek.

EYYÜP CAN'IN TABAĞI

Eyyüp Can, ikinci oyunda şeflerin karşısına turuncu renkli bir sosun ortasına yerleştirdiği rulo şeklinde bir tabakla çıktı. Tabağın üzerindeki yeşil dolgu ve ince kızartılmış süslemeler dikkat çekti. Sosun iki yanına küçük parçalar yerleştirilerek sade bir sunum tercih edildi. Bu tabak, Eyyüp Can'ın puanını 31'e taşıdı.

ŞADİ ELENDİ Mİ?

Şadi elenmedi. İkinci oyunda 36,5 puanla Eyyüp Can'ın önünde bulunan Şadi, reklam arasına avantajlı bir konumda girdi. Ancak puanlama henüz tamamlanmadığı için Şadi'nin yarışmadaki durumu da kesinleşmedi. Yarışma boyunca hem mutfaktaki performansı hem de diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Şadi, elemeden kurtulmaya yakın görünüyor.

EYYÜP CAN ELENDİ Mİ?

Eyyüp Can henüz elenmedi. 27 Kasım'daki dokunulmazlık oyununun ardından eleme potasına giren Eyyüp Can, ikinci oyunda 31 puanla Şadi'nin 5,5 puan gerisinde bulunuyor. Puanlar açıklanırken kollarını kavuşturarak sonucu bekleyen Eyyüp Can'ın elemeden kurtulabilmesi için puanlamanın devamında aradaki farkı kapatması gerekiyor.

Eyyüp Can daha önce 8 Kasım'daki eleme gecesinde ikinci turun en başarılı tabağını çıkararak potadan kurtulmayı başarmıştı.

ELEME POTASINA KİMLER GİRMİŞTİ?

Bu haftanın eleme potası hafta içi oynanan dokunulmazlık oyunlarıyla şekillendi. 25 Kasım'da Bahar, 26 Kasım'da Ayşe eleme adayı oldu. 27 Kasım'da Eyyüp Can, 28 Kasım'da ise Şadi potaya girdi. Eleme gecesinin ikinci oyununda ise Eyyüp Can ile Şadi mücadele ediyor. Bir önceki hafta, 22 Kasım'daki eleme gecesinde Şükran Boyraz yarışmaya veda etmişti.

MASTERCHEF'TE YENİ HAFTA NE OLACAK?

Eleme gecesinin ardından MasterChef Türkiye'de yeni hafta takımların yeniden kurulmasıyla başlayacak. Hafta içi oynanacak dokunulmazlık oyunlarıyla yeni eleme adayları belirlenecek. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor. Yarışma TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

SON DURUM: Şadi elendi.