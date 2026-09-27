MasterChef kim elendi, 27 Eylül Pazar MasterChef’te kim elendi, kim gitti?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef Türkiye'de heyecan dolu eleme gecesi geride kaldı! 27 Eylül Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümde yarışmacılar, şeflerin karşısında büyük bir mücadele verdi. Eleme potasındaki isimler hünerlerini sergilerken, izleyiciler "MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusunun yanıtını merakla araştırmaya başladı. Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in zorlu değerlendirmesi sonucunda yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte 27 Eylül MasterChef eleme gecesinin tüm detayları…
Masterchef Türkiye'de haftanın en kritik gecesi olan eleme bölümü 27 Eylül Pazar günü yayınlandı. Potadaki yarışmacıların birbirinden iddialı tabaklarla ter döktüğü gecede gerginlik en üst seviyeye çıktı. Programı takip eden izleyiciler, "Masterchef kim elendi?" sorusuyla arama motorlarına akın ederken, şeflerin kararıyla bir yarışmacı mutfağa veda etti. Peki, Masterchef'te bu hafta kim elendi, kim gitti? 27 Eylül MasterChef eleme sonucu ve bölümde yaşanan tüm gelişmeler haberimizde…
MAVİ TAKIMDA ELEME OYLAMASI HEYECANI
MasterChef Türkiye'de haftanın en heyecanlı gecesi başlıyor! 27 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek bölümde eleme potasındaki sekiz yarışmacı, yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısına çıkacak. Mavi takımda yapılan eleme oylamasıyla son eleme adayları da netleşirken, izleyiciler "MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Bu akşam bir yarışmacı MasterChef mutfağına veda edecek. İşte bu haftanın eleme adayları ve bölümde yaşanan tüm gelişmeler…
Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, eleme oylaması için bir araya geldi. Takım içinde gerginliğin yüksek olduğu gecede önce bireysel dokunulmazlık için mücadele verildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nilay oldu. Elde ettiği hakkı kullanan Nilay, eleme potasına Muhammed'i gönderdi.
OYLAMADA EN ÇOK ADI ÇIKAN İSİM AYŞE OLDU
Heyecan dolu gecenin devamında mavi takımda eleme oylaması gerçekleştirildi. Yarışmacıların tek tek oy kullandığı oylamanın sonunda ismi en çok çıkan yarışmacı Ayşe oldu. Böylece Ayşe de eleme potasındaki yerini aldı.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI
Önceki bölümlerde Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes ve Hasan Alp eleme adayı olarak belirlenmişti. Muhammed ve Ayşe'nin de potaya girmesiyle bu haftanın eleme listesi tamamlandı. MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları şu isimlerden oluşuyor:
Recep, Armağan, Eyyüp Can, Nilay, Enes, Hasan Alp, Muhammed ve Ayşe.
MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENECEK?
Sekiz yarışmacının yer aldığı eleme potasında bu akşam büyük bir mücadele yaşanacak. Şeflerin karşısına en iyi tabaklarıyla çıkmaya çalışacak yarışmacılardan biri, günün sonunda MasterChef Türkiye'ye veda edecek. Elenen isim henüz açıklanmadı. MasterChef'te 27 Eylül Pazar günü elenen yarışmacının kim olduğu, bölümün yayınlanmasının ardından belli olacak.
MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yemek severlerin büyük ilgiyle takip ettiği MasterChef Türkiye, haftanın her günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Eleme gecesinin tüm detaylarını ve yarışmaya veda eden ismi öğrenmek isteyenler bölümü canlı olarak takip edebilir.
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