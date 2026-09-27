MasterChef kim elendi, 27 Eylül Pazar MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

Masterchef Türkiye'de haftanın en kritik gecesi olan eleme bölümü 27 Eylül Pazar günü yayınlandı. Potadaki yarışmacıların birbirinden iddialı tabaklarla ter döktüğü gecede gerginlik en üst seviyeye çıktı. Programı takip eden izleyiciler, "Masterchef kim elendi?" sorusuyla arama motorlarına akın ederken, şeflerin kararıyla bir yarışmacı mutfağa veda etti. Peki, Masterchef'te bu hafta kim elendi, kim gitti? 27 Eylül MasterChef eleme sonucu ve bölümde yaşanan tüm gelişmeler haberimizde…

MAVİ TAKIMDA ELEME OYLAMASI HEYECANI

MasterChef Türkiye'de haftanın en heyecanlı gecesi başlıyor! 27 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek bölümde eleme potasındaki sekiz yarışmacı, yarışmada kalabilmek için şeflerin karşısına çıkacak. Mavi takımda yapılan eleme oylamasıyla son eleme adayları da netleşirken, izleyiciler "MasterChef'te kim elendi, kim gitti?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Bu akşam bir yarışmacı MasterChef mutfağına veda edecek. İşte bu haftanın eleme adayları ve bölümde yaşanan tüm gelişmeler…

Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, eleme oylaması için bir araya geldi. Takım içinde gerginliğin yüksek olduğu gecede önce bireysel dokunulmazlık için mücadele verildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nilay oldu. Elde ettiği hakkı kullanan Nilay, eleme potasına Muhammed'i gönderdi.