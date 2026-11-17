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Masterchef Türkiye'de 16 Kasım 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın kaptanlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar, mavi takım kaptanı olabilmek için kuru fasulye ve pilav hazırlarken şeflerin değerlendirmesi sonucunda kazanan isim belli oldu. Peki, Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 16 Kasım Pazartesi MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanı kim oldu? Detaylar...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 16 Kasım Pazartesi günü oynanan kaptanlık oyununda yarışmacılardan kuru fasulye ve pilav yapmaları istendi. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmesinin ardından en başarılı tabağı hazırlayan isim Ayşe oldu.

Armağan ile birlikte son ikiye kalan Ayşe, şeflerin kararıyla haftanın mavi takım kaptanlığını kazandı. Böylece yeni haftada takımını kurma ve kırmızı takım kaptanını belirleme hakkını elde etti.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

16 Kasım 2026 tarihli MasterChef bölümünde kaptanlık oyununu kazanan Ayşe, haftanın mavi takım kaptanı oldu. Ayşe, takımını oluşturmak üzere yarışmacılar arasından seçim yaptı.

MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Mavi takım kaptanı seçilen Ayşe, kırmızı takım kaptanlığı için Şükran'ı tercih etti. Böylece 16 Kasım haftasında MasterChef'in mavi takım kaptanı Ayşe, kırmızı takım kaptanı ise Şükran oldu.

MASTERCHEF MAVİ VE KIRMIZI TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Kaptanların belirlenmesinin ardından yarışmacılar iki takıma ayrıldı. 16 Kasım Pazartesi akşamı açıklanan takım kadroları şöyle:

Mavi Takım

Ayşe (Kaptan)

Tolğa

Bahar

Tolgahan

Eyyüp Can

Enes

Kırmızı Takım

Şükran (Kaptan)

Muhammed

Armağan

Nilay

Burçin

Şadi