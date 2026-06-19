MasterChef Kadriye kimdir, Kadriye Çalık kaç yaşında, nereli? 2026 MasterChef Kadriye elendi mi?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda yer alan Kadriye Çalık, hem tabakları hem de yarışmadaki durumu ile merak konusu oldu. Kadriye Çalık’ın elenip elenmediği ve yarışmadaki son durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MASTERCHEF KADRİYE KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Kadriye, Bursa’dan yarışmaya katılmıştır. Son iki yıldır İstanbul’da yaşayan yarışmacı, mutfak kariyerine burada devam etmektedir.

MESLEĞİ VE MUTFAK KARİYERİ

Kadriye’nin gastronomi alanındaki deneyimi dikkat çekmektedir. Şu anda bir işletmede kısım şefi olarak görev yapan yarışmacı, profesyonel mutfak tecrübesiyle yarışmada öne çıkmaktadır.

YARIŞMADAKİ SON DURUMU

MasterChef 2026’da performansıyla beğeni toplayan Kadriye, jüri değerlendirmeleri sonucunda bir üst tura yükselmeyi başarmıştır. Bu gelişme, yarışmadaki iddiasını güçlendirmiştir.