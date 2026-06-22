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MasterChef Janet kimdir, Janet Kayar kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Janet elendi mi? Janet gerçek ismi neydi?

MasterChef Janet kimdir, Janet Kayar kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Janet elendi mi? Janet gerçek ismi neydi?
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MasterChef Türkiye 2026 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Janet Kayar, izleyiciler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. “MasterChef Janet kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?” soruları gündemdeki yerini korurken, yarışmadaki performansı da yakından takip ediliyor. Peki, MasterChef Janet elendi mi, yoksa yarışmaya devam mı ediyor?

Masterchef 2026 sezonunda öne çıkan isimlerden Janet Kayar, hem mutfaktaki yeteneği hem de yaşam öyküsüyle dikkat çekiyor. İzleyiciler tarafından “Janet Kayar kimdir, kaç yaşında ve nereli?” soruları sıkça araştırılırken, yarışmadaki son durumu da merak ediliyor. Peki, MasterChef Janet yarışmadan elendi mi?

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026’DA JANET KAYAR DİKKAT ÇEKİYOR

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda yarışan Janet Kayar, hem performansı hem de hayat hikâyesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. 30 yaşında olduğu bilinen yarışmacı, Siirt’ten programa katılırken mutfaktaki mücadelesiyle bir üst tura yükselmeyi başardı.

HEMŞİRE OLARAK HAYATINA DEVAM EDİYOR

Profesyonel aşçılık eğitimi bulunmayan Janet Kayar’ın hemşire olarak görev yaptığı biliniyor. Yarışmadaki hırslı ve disiplinli tavırlarıyla dikkat çeken yarışmacı, mutfak deneyimi olmamasına rağmen sergilediği performansla jüriden olumlu geri dönüşler alıyor.

10 KARDEŞLİ BİR AİLEDEN GELİYOR

Janet Kayar’ın 10 kardeşli kalabalık bir aileden geldiği ifade ediliyor. Zorlu bir yaşam hikâyesine sahip olduğu belirtilen yarışmacı, MasterChef sahnesinde hem yeteneği hem de azmiyle ön plana çıkıyor.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ

MasterChef Janet geçmişte “Dilan” ismini kullandı ve daha sonra kimliğinde isim değişikliği yaptı..

JANET KAYAR BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef Türkiye 2026’da mücadele eden Janet Kayar, başarılı performansıyla bir üst tura yükselmeyi başardı. Yarışmadaki ilerleyişiyle dikkat çeken Janet’in önümüzdeki bölümlerde nasıl bir performans sergileyeceği ise izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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