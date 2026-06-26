MasterChef Sevda Kaya kimdir, Sevda Kaya yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Sevda elendi mi?

2026 MasterChef Türkiye sezonunda mücadele eden Sevda Kaya’nın yarışmadaki durumu da gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Son performansıyla dikkat çeken yarışmacının elenip elenmediği merak edilirken, izleyiciler yeni bölümlerde açıklanacak sonuçlara odaklanmış durumda.

MASTERCHEF TÜRKİYE’DE SEVDA KAYA DİKKAT ÇEKTİ

MasterChef Türkiye’de mücadele eden Sevda Kaya, son bölümdeki performansıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Nevşehir’den yarışmaya katılan 29 yaşındaki yarışmacı, hazırladığı tabakla jüri üyelerinden olumlu geri dönüşler aldı.

NEVŞEHİR’DEN YARIŞMAYA KATILDI

MasterChef Türkiye’ye Nevşehir’den katılan Sevda Kaya, yöresel mutfak bilgisi ve modern sunum tekniklerini birleştirerek öne çıktı. Yarışma boyunca sergilediği istikrarlı performans, onu diğer yarışmacılar arasında dikkat çeken isimlerden biri haline getirdi.

29 YAŞINDAKİ YARIŞMACIDAN BAŞARILI PERFORMANS

29 yaşındaki Sevda Kaya, zorlu etaplarda gösterdiği başarıyla jüriyi etkilemeyi başardı. Özellikle son turda hazırladığı tabakla beğeni toplayan yarışmacı, yarışmadaki iddiasını ortaya koydu.

BİR ÜST TURA YÜKSELDİ

Yapılan değerlendirmelerin ardından Sevda Kaya, rakiplerini geride bırakarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Bu sonuç, MasterChef Türkiye’de rekabetin daha da artmasına neden olurken, Sevda’nın yolculuğu merakla takip edilmeye devam ediyor.