MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Güncelleme:
MasterChef'te haftanın kritik anlarından biri olan dokunulmazlık mücadelesi için heyecan dorukta. Daha önce oynanan son üç dokunulmazlık oyununda kırmızı takım galip gelmiş, bu sonuçların ardından mavi takımdan Erim, Barış ve Çağatay eleme potasına giren isimler olmuştu. Peki yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı, haftanın yeni eleme adayı kim olarak belirlendi?

Bu akşam yarışmacılar, haftanın dördüncü dokunulmazlığını elde edebilmek için tezgâh başında tüm yeteneklerini ortaya koyacak. Günün ana teması balık olurken, MasterChef'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyunu düello usulüyle gerçekleştirilecek. İzleyiciler, bu zorlu mücadelede dokunulmazlığı kazanan isimleri ve eleme potasına giren yeni yarışmacıyı merakla bekliyor.

MASTERCHEF JÜRİ KADROSU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

MasterChef Türkiye 2024 sezonu, alanında uzman ve deneyimli şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda yer almasıyla izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarından gelen yetenekli yarışmacılar, mutfaktaki hünerlerini sergileyerek haftalar sürecek zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor. Yarışmada kalıcı olmayı başaran isimler, lezzet ve yaratıcılık üzerinden kıyasıya bir rekabetin içine giriyor.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Takım oyununda mağlubiyet yaşayan ekipte yarışmacılar, bireysel dokunulmazlığı elde edebilmek için kendi aralarında mücadele edecek. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda, günün en başarılı tabağını ortaya koyan yarışmacı bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

Haftanın eleme adayları henüz netlik kazanmadı. Eleme potasına girecek isim ya da isimler, takım içi oylamanın ardından belirlenecek. Gelişmeler açıklandığında detaylar güncellenecek.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Şeflerin yapacağı değerlendirme sonrası dördüncü dokunulmazlık oyununun kazananı bölüm sonunda belli olacak. Yarışmacılar, eleme riskinden kurtulmak için tezgâh başında tüm yeteneklerini ortaya koyacak.

