MasterChef bitti mi, MasterChef final mi yaptı? MasterChef neden yok?

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Masterchef Türkiye final yapmadı. Yarışma bu akşam yayın akışında yer almadı, ancak yeni bölümün yarın akşam izleyiciyle buluşması bekleniyor. İşte Masterchef'in bu akşam neden yayınlanmadığına ve yarışmanın geleceğine dair merak edilenler.

MASTERCHEF BİTTİ Mİ?

Hayır, MasterChef Türkiye bitmedi. Yarışma, bu akşam yayın akışında yer almadı, ancak programın sona erdiğine ya da yayından kaldırıldığına dair herhangi bir açıklama bulunmuyor. MasterChef Türkiye 2026'nın yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam etmesi bekleniyor.

MASTERCHEF FİNAL Mİ YAPTI?

Hayır, MasterChef Türkiye final yapmadı. Yarışmanın final bölümüne ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor. MasterChef Türkiye 2026'da yarışmacıların mücadelesi sürüyor ve haftanın eleme adayları belirlenmiş durumda.

MASTERCHEF BU AKŞAM NEDEN YOK?

MasterChef Türkiye'nin bu akşam neden yayınlanmadığına ilişkin TV8'den ya da yarışmanın yapımcılarından resmi bir açıklama yapılmadı. Programın resmi sosyal medya hesapları üzerinden de konuya dair bir duyuru paylaşılmadı.

Bazı yayın organlarında yarışmanın bu akşamki bölümünün, yarışmacılar Şadi ile Ayşe arasında yaşanan ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayın ardından yayınlanmadığı öne sürüldü. Ancak bu iddia resmi olarak doğrulanmadı.

ŞADİ İLE AYŞE ARASINDA NE OLDU?

MasterChef Türkiye'nin 3 Kasım Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme oylaması sırasında Şadi ile Ayşe arasında tartışma çıktı. Oy pusulasını defalarca masaya vuran Şadi, Ayşe'ye oy verirken "Ayşe, yemin billah iyi bir insan değilsin" dedi. Gerginliğin tırmanması üzerine Mehmet Şef, iki yarışmacıyı da kulise gönderdi. Görüntülerin ardından sosyal medyada Şadi'nin diskalifiye edilmesi yönünde çok sayıda yorum yapıldı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünün yarın akşam, 5 Kasım 2026 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Yayın akışında herhangi bir değişiklik olması halinde güncel bilgiler TV8'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA?

MasterChef Türkiye, TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Yarışmanın bölümleri, yayının ardından TV8'in resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.