MasterChef Aziz kimdir, Aziz Söğütlü kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Aziz elendi mi?

Masterchef Türkiye 2026 sezonunda adı sıkça konuşulan yarışmacılardan Aziz Söğütlü, hem performansı hem de özel hayatıyla ilgi odağı oldu. “ Masterchef Aziz kimdir, kaç yaşında, nereli ve elendi mi?” soruları sosyal medyada yoğun şekilde araştırılırken, genç yarışmacının mutfak yolculuğu izleyicilerin yakın takibinde yer alıyor. İşte MasterChef Aziz hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF AZİZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Aziz, sergilediği performansla jüri üyelerinden geçer not alarak bir üst tura yükselmeyi başardı. Hazırladığı tabaklarla öne çıkan yarışmacı, kısa sürede izleyicilerin de ilgisini çekti.

MASTERCHEF AZİZ NERELİ?

MasterChef yarışmacısı Aziz’in Bilecikli olduğu biliniyor. Memleketiyle birlikte mutfak kültürünü de yarışmaya taşıyan Aziz, yöresel dokunuşlarıyla hazırladığı tabaklarla dikkat çekiyor.

MESLEĞİ VE MUTFAK DENEYİMİ

10 yıldır profesyonel aşçılık yapan Aziz, uzun süredir gastronomi sektöründe aktif olarak çalışıyor. Edindiği tecrübe sayesinde mutfakta disiplinli ve özgün bir yaklaşım sergileyen yarışmacı, MasterChef mutfağında da bu birikimini ortaya koyuyor.

MASTERCHEF AZİZ ÜST TURA YÜKSELDİ

MasterChef 2026 seçmelerinde başarılı bir performans sergileyen Aziz, jüri üyelerinden olumlu yorumlar alarak bir üst tura yükseldi. Yarışmadaki ilerleyişi ve sonraki performansı şimdiden merak konusu oldu.