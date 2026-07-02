MasterChef Asiya kimdir, Asiya Tırpan kaç yaşında, mesleği ne, nereli? 2026 MasterChef Asiya elendi mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026'da yarışan Asiya Tırpan, hazırladığı tabaklarla şeflerin karşısına çıktı. Yarışmayı yakından takip eden izleyiciler ise "MasterChef Asiya kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne ve MasterChef 2026'da elendi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Asiya Tırpan'ın yaşamı, kariyeri ve MasterChef Türkiye 2026'daki son durumu.

MASTERCHEF ASİYA KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Asiya Tırpan, yarışmaya sergilediği başarılı performansla adından söz ettirdi. Hazırladığı yemekle şeflerin beğenisini kazanan Asiya, bir üst tura yükselerek MasterChef hayaline bir adım daha yaklaştı.

ASİYA TIRPAN NERELİ?

Asiya Tırpan, aslen Iğdırlı olup İstanbul'da yaşamaktadır. Memleketinin mutfak kültürünü yakından tanıyan yarışmacı, yöresel lezzetlere olan hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

ASİYA TIRPAN EVLİ Mİ?

MasterChef Asiya Tırpan, 3 çocuk annesi. Ailesinin desteğiyle yarışmaya katılan Asiya, başarılı performansıyla bir üst tura çıkmayı başardı.

MASTERCHEF ASİYA ELENDİ Mİ?

Hayır, MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Asiya Tırpan elenmedi. İlk eleme turunda hazırladığı yemekle şeflerden yeterli oyu alan Asiya, bir üst tura yükselerek MasterChef Türkiye 2026 macerasına devam etmeye hak kazandı.