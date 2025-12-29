MasterChef 8. altın önlüğü kim kazandı 29 Aralık Salı?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde izleyiciler nefes kesen anlara tanıklık etti. Yarışmacılar, 8. altın önlüğü alabilmek için tüm hünerlerini ortaya koyarken, şeflerin belirlediği zorlu menü büyük bir sınav niteliği taşıdı. Tadım aşamasının ardından yapılan detaylı değerlendirmeler sonucunda, en başarılı tabağı çıkaran yarışmacı gecenin kazananı olarak altın önlüğü takmaya hak kazandı. Peki, 29 Aralık Salı günü MasterChef'te 8. altın önlüğü kim kazandı?

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye 2024 sezonu, deneyimli ve sevilen jüri kadrosuyla dikkat çekiyor. Programda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna yarışmacıların tabaklarını değerlendirirken, farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen yetenekli isimler büyük ödül için mücadele ediyor. Uzun soluklu rekabetin yaşandığı yarışmada lezzet, teknik ve yaratıcılık ön planda tutuluyor.

29 Aralık 2025 Pazartesi akşamı yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde, 8. altın önlüğü kazanan yarışmacı henüz açıklanmadı.

MASTERCHEF 7. ALTIN ÖNLÜĞÜ KİMİN OLDU?

28 Aralık 2025 Pazar günü ekrana gelen MasterChef Türkiye bölümünde, şeflerin değerlendirmesi sonucunda 7. altın önlüğü kazanan isim Dilara oldu. Başarılı tabağıyla öne çıkan Dilara, yarışmada önemli bir avantaj elde etti.

MASTERCHEF'TE HEYECAN ZİRVEYE ÇIKTI

MasterChef Türkiye'de rekabet temposu her bölüm daha da artıyor. Son bölümde yarışmacılar bu kez 8. altın önlüğü kazanabilmek için mutfakta tüm yeteneklerini ortaya koydu. Şeflerin lezzet, sunum ve yaratıcılık kriterleri üzerinden yaptığı değerlendirme sonrası gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı avantajın sahibi oldu. Peki, MasterChef'te 8. altın önlüğü kim kazandı? 29 Aralık Pazartesi bölümüne dair detaylar merak konusu oldu.

MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KAZANAN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye'de şimdiye kadar altın önlüğü kazanan yarışmacılar şu şekilde sıralandı:

1- SERGEN

2- HASAN

3- ÇAĞATAY

4- BARBAROS

5- KEREM

6- DİLARA