TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de ana kadro heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Final turunun yeni bölümünde yarışmacılar, şeflerin belirlediği iki zorlu etapta mücadele etti. İlk etapta yaratıcılıklarını ortaya koyan yarışmacılar, ikinci etapta ise klasik bir tatlı ile hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda yapılan değerlendirme sonrası MasterChef Türkiye ana kadrosuna katılan beşinci isim belli oldu. Peki, Masterchef 5. yarışmacı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı, önlüğü kim giydi? Detaylar...

MASTERCHEF 5. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin final turunda ana kadroya girecek beşinci yarışmacının belirlendiği gecede ilk olarak yaratıcılık etabı gerçekleştirildi.

Şefler, yarışmacılardan ana ürün olarak kimyon tozu ve kimyon çekirdeğini kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi. Bu etap için yarışmacılara 45 dakika süre verildi.

Sürenin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda;

Hatice

Enes

Hami Efe

Fatma

Emre

Fazlı

bir üst tura yükselmeye hak kazandı.

İkinci etapta ise yarışmacılardan bu kez kazandibi tatlısı hazırlamaları istendi. Verilen sürenin ardından şeflerin yaptığı değerlendirmede finale Emre ve Enes kaldı.

Şeflerin son değerlendirmesi sonucunda MasterChef Türkiye ana kadrosuna giren 5. yarışmacı Enes oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ANA KADROSUNA KİMLER GİRDİ?

Ana kadro seçimlerinde şu ana kadar önlük kazanan yarışmacılar şöyle sıralandı:

Batuhan

Nilay

Hasan Alp

Şiringül

Enes

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçimleri, şeflerin belirlediği etaplar doğrultusunda devam ederken yarışmacılar kalan önlükler için mücadele etmeyi sürdürüyor. Bu bölümde gerçekleştirilen iki aşamalı değerlendirme sonunda ana kadroya katılan beşinci isim Enes olarak kayıtlara geçti.