MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?

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Masterchef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı, bu akşam oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla netlik kazanacak. Takım oyununu kaybeden ekibin yarışmacıları önce bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek, ardından takım içi oylamayla yeni eleme adayları belirlenecek. 14 Ekim'deki ödül oyununu ise kırmızı takım kazanmış, bireysel ödülün sahibi Ayşe olmuştu. MasterChef'te eleme potasında kimler var? Tüm detaylar haberimizde…

MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 15 Ekim 2026 Perşembe akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, şeflerin beğenisini kazanarak eleme potasından uzak kalmak için tezgâh başına geçti. Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kesin sonuç, bölümün yayınlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.