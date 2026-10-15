MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, MasterChef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MasterChef 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu, TV8 ekranlarında 15 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümle birlikte yarışmanın takipçilerinin gündemine oturdu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun ardından Şiringül ve Hasan Alp eleme potasına girerken, gözler bu akşamki takım mücadelesine çevrildi. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya yarıştığı oyunda dokunulmazlığı mavi takımın kazandığı iddia ediliyor. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte merak edilenler…
Masterchef 3. ve 4. eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı, bu akşam oynanan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunuyla netlik kazanacak. Takım oyununu kaybeden ekibin yarışmacıları önce bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek, ardından takım içi oylamayla yeni eleme adayları belirlenecek. 14 Ekim'deki ödül oyununu ise kırmızı takım kazanmış, bireysel ödülün sahibi Ayşe olmuştu. MasterChef'te eleme potasında kimler var? Tüm detaylar haberimizde…
MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 15 Ekim 2026 Perşembe akşamı haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, şeflerin beğenisini kazanarak eleme potasından uzak kalmak için tezgâh başına geçti. Sosyal medyada paylaşılan iddialara göre haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Kesin sonuç, bölümün yayınlanmasıyla birlikte netlik kazanacak.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden ekibin yarışmacıları, eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, kendi takımından bir ismi eleme potasına gönderme hakkı elde edecek. 15 Ekim akşamı bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, bölümün ilerleyen dakikalarında belli olacak.
MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de haftanın 3. ve 4. eleme adayları henüz netleşmedi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacının potaya göndereceği isim haftanın üçüncü eleme adayı olacak. Ardından yapılacak takım içi oylamada en fazla oyu alan yarışmacı ise haftanın dördüncü eleme adayı olarak belirlenecek.
MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
MasterChef Türkiye'de 13 Ekim Salı akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Takım oyununu kaybeden mavi takımda oynanan ve İran mutfağının ünlü yemeklerinden fesenjanın hazırlandığı bireysel dokunulmazlık mücadelesini Şadi kazandı. Şadi'nin potaya gönderdiği Şiringül haftanın ilk eleme adayı olurken, takım içi oylamada en fazla oyu alan Hasan Alp ise ikinci eleme adayı oldu. Böylece eleme potasında şu an için Şiringül ve Hasan Alp bulunuyor.
14 EKİM 2026 MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de 14 Ekim Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde ödül oyunu oynandı. Takım ödül oyununu kırmızı takım kazanırken, bireysel ödülün sahibi Ayşe oldu.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU
MasterChef Türkiye 2026'nın ana kadrosuna giren yarışmacılar Batuhan Nazikoğlu, Nilay Özgen, Hasan Alp Karabacak, Şiringül Kaya, Enes Vardar, Eyüp Can Güneş, Demirhan Ali, Nurten Tamer Ocak, Şadi Altınay, Burçin Oğuz, Tolga Çakuş, Muhammed Yahya, Ayşenur İnal, Kübra Satılmış, Gül, Simge Çıtak, Bahar Kaya, Şükran Boyraz, Armağan Kırant ve Koray Saygı oldu. Bu isimlerden Batuhan Nazikoğlu, Demirhan Ali, Gül, Simge Çıtak ve Koray Saygı yarışmaya veda etti.
MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
MasterChef Türkiye, haftanın her günü TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Yarışmada hafta içi dokunulmazlık ve ödül oyunları oynanırken, haftanın eleme adayları belirleniyor. Hafta sonu ise eleme potasındaki yarışmacılar, yarışmada kalabilmek için mücadele ediyor ve haftanın elenen ismi açıklanıyor.
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