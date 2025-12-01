MasterChef 2 ceketi kim kazandı? 2. beyaz ceket kimin oldu?

TV8'de ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye, final haftası yaklaşırken bireysel performansların zirveye çıktığı bölümlere sahne oluyor. İlk ceketin sahibinin açıklanmasının ardından, yarışmada iddialı kalan isimler yarı finale adlarını yazdırmak için tüm hünerlerini sergiliyor. İzleyicilerin yanıtını aradığı soru ise aynı: MasterChef'te ikinci beyaz ceketi kim kazandı?

MASTERCHEF'TE İKİNCİ CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'de ikinci ceketi kazanan isim henüz açıklanmadı. Yarışmanın kritik anları dikkatle takip edilirken sonuç büyük bir merakla bekleniyor.

MASTERCHEF'TE 2. CEKET MÜCADELESİ

İlk ceketin sahibinin belirlenmesinin ardından kalan yedi yarışmacı, ikinci beyaz ceket için tezgâh başında hünerlerini sergiliyor. Şeflerin verdiği zorlu malzemelerle başlayan etap, Şef Osman Sezener'in tabağını yarışmacılara tanıtmasıyla devam ediyor. İki aşamalı oyunun sonunda toplanacak puanlar, ikinci ceketin sahibini belirleyecek.

CEKETİ KAZANANLAR

1. CEKET: ÇAĞATAY

2. Açıklanıyor...