Haberler

MasterChef 2 ceketi kim kazandı? 2. beyaz ceket kimin oldu?

MasterChef 2 ceketi kim kazandı? 2. beyaz ceket kimin oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı ekrana gelen kritik bölümde, yarışmacılar ikinci şef ceketini almak için son güçlerini ortaya koydu. MasterChef'te "ikinci ceket kimin oldu?" sorusu büyük merak uyandırırken, yarışmacılar finale bir adım daha yaklaşabilmek adına kıyasıya mücadele verdi.

TV8'de ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye, final haftası yaklaşırken bireysel performansların zirveye çıktığı bölümlere sahne oluyor. İlk ceketin sahibinin açıklanmasının ardından, yarışmada iddialı kalan isimler yarı finale adlarını yazdırmak için tüm hünerlerini sergiliyor. İzleyicilerin yanıtını aradığı soru ise aynı: MasterChef'te ikinci beyaz ceketi kim kazandı?

MASTERCHEF'TE İKİNCİ CEKETİ KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'de ikinci ceketi kazanan isim henüz açıklanmadı. Yarışmanın kritik anları dikkatle takip edilirken sonuç büyük bir merakla bekleniyor.

MasterChef 2 ceketi kim kazandı? 2. beyaz ceket kimin oldu?

MASTERCHEF'TE 2. CEKET MÜCADELESİ

İlk ceketin sahibinin belirlenmesinin ardından kalan yedi yarışmacı, ikinci beyaz ceket için tezgâh başında hünerlerini sergiliyor. Şeflerin verdiği zorlu malzemelerle başlayan etap, Şef Osman Sezener'in tabağını yarışmacılara tanıtmasıyla devam ediyor. İki aşamalı oyunun sonunda toplanacak puanlar, ikinci ceketin sahibini belirleyecek.

CEKETİ KAZANANLAR
1. CEKET: ÇAĞATAY

2. Açıklanıyor...

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Seçil Erzan'a 102 yıl hapis cezası

Salonu ağlayarak terk etti! Seçil Erzan'a rekor hapis cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'deki gemilerin vurulması endişe verici

Karadeniz'deki saldırılarla ilgili Erdoğan'dan bir ülkeye net uyarı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tek gol var tempo inanılmaz

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber

Fenerbahçe'ye yıldız futbolcusundan kötü haber
229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti

229 km hızla öğretmeni hayattan koparan sürücünün savunması şoke etti
'Evlenmeyenleri işe almayacaksın' diyen Destici'den yeni açıklama

Bekarları ayaklandıracak çıkışının ardından yeni açıklama
Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici

Zehra Kınık tekrar hakim karşısında! Duruşmadaki sözleri dikkat çekici
Michy Batshuayi takımına 90+6'da hayat verdi

Takımı 1-0 yenikken 90+6'daki penaltıda topun başına geçti! İşte sonuç
Bosnalı taraftarlardan Sırbistan Cumhurbaşkanı'na pankartlı tepki

Tribünler hiç susmadı, Devlet Başkanı'na "İnsan avı" tepkisi
18 yaşındaki Neslinur'un hayatını kaybettiği evde siyanür tespit edildi

Neslinur'un ölümünde, katil madde evinden çıktı
'VJ Bülent' kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti

"VJ Bülent" kendisine gelen ahlaksız talebi yıllar sonra ifşa etti
İki küçük çocuğa dehşeti yaşatan pitbull cinsi köpeğin sahibi tutuklandı

İki kardeşe dehşeti yaşattı! Türkiye'nin konuştuğu olayda karar
Cezaevine girmemek için söylediği 'Hamileyim' yalanı tutmadı

Cezaevine girmemek için söylediği yalan, testle çürütüldü
Buraya kadarmış! Reytinglerde çakılan iddialı dizinin fişi çekildi

İddialı dizinin fişi çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.