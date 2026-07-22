Masfen Enerji'nin halka arz süreciyle birlikte yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında şirketin ortaklık yapısı ve faaliyet alanı yer alıyor. Güneş enerjisi sektöründe faaliyet gösteren şirket, 2014 yılından bu yana geliştirdiği projeler ve yatırımlarıyla öne çıkıyor. Peki, Masfen Enerji kimin? Masfen Enerji ne iş yapıyor? İşte şirket tarafından paylaşılan bilgiler ve halka arz kapsamında açıklanan ortaklık yapısına ilişkin detaylar…

MASFEN ENERJİ KİMİN?

Halka arz kapsamında açıklanan ortaklık bilgilerine göre Masfen Enerji'nin halka arz öncesi ortaklık yapısında Mehmet Songur ile Kemal Onur Karakuş yer alıyor.

MASFEN ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

Masfen Enerji, faaliyetlerini güneş enerjisi alanında sürdürüyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre temel hedefi, dünyanın en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi potansiyelinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak.

LinkedIn profilinde yer alan açıklamaya göre şirket, sağlam, güvenilir ve kaliteden ödün vermeyen bir anlayışla faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Üstlendiği her projenin enerji sektörünün gelişimine katkı sağlayacak bir adım olduğu yaklaşımıyla hareket ettiğini ifade eden Masfen Enerji, ürün tedariği ve anahtar teslim projelerde deneyimli kadrosuyla hizmet sunduğunu aktarıyor.

Şirket, müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunu ve güneş enerjisinin kullanılabildiği her alanda faaliyet göstermeyi hedeflediğini vurguluyor.

Elektrik üretiminde Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyelinden yararlanan Masfen Enerji, kendi fizibilite raporlarını hazırlıyor. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre güneş enerji santrallerinin proje geliştirme, tasarım, inşaat, montaj ve iletim süreçlerini kendi bünyesinde yürütüyor. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaptığını belirten şirket, bu yatırımlarını artırmayı sürdürdüğünü ifade ediyor.

Resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Masfen Enerji, güneş enerjisi sektörünün Türkiye'de gelişmeye başladığı dönemin ardından 2014 yılında faaliyetlerine başladı. Şirket, kalite odaklı yaklaşımı ve yenilikçi bakış açısıyla kısa sürede birçok projede yer aldığını, hem Türkiye'de hem de yurt dışında tamamladığı enerji projeleriyle sürdürülebilir ve temiz enerji kullanımına katkı sunduğunu belirtiyor.

Şirketin açıklamalarına göre bugüne kadar toplam 460 MW gücünde GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi geliştirildi. Bu projelerin 106,4 MW büyüklüğündeki kısmı şirketin kendi yatırımı olarak işletilmeye devam ediyor. Ayrıca kendi yatırımları içerisinde yer alan 24,5 MW kapasiteye sahip bölümün 49 yıl süreli lisanslı proje kapsamında bulunduğu ifade ediliyor.

Masfen Enerji, Avrupa hedefleri kapsamında Yunanistan'da 12 MW büyüklüğünde bir projeyi hayata geçirdiğini, ilerleyen süreçte Avrupa'da yeni projelerde yer almayı amaçladığını da resmi açıklamalarında paylaşıyor.

Şirket, Çatı GES ve Arazi GES uygulamalarında faaliyet gösterdiğini belirtirken, Araştırma ve Geliştirme Departmanı aracılığıyla sektöre yönelik yeni çözümler geliştirdiğini ifade ediyor. Şirket tarafından geliştirildiği belirtilen çözümler arasında MasTrack Güneş Takip Sistemi ile MastekShield Batarya Yönetim ve Depolama Sistemi yer alıyor.