Marmaris, turizmi, doğal güzellikleri ve dinamik yerel yönetimi ile dikkat çeken bir şehir. Bu bağlamda Marmaris’in yönetiminde kritik rol üstlenen belediye başkanı, şehrin geleceğini şekillendiren önemli bir figür olarak öne çıkıyor. Peki, Marmaris belediye başkanı hangi partiden? Marmaris belediye başkanı kimdir? Detaylar...

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Marmaris Belediye Başkanı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde seçilen Acar Ünlü’dür ve kendisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir. 2001 yılında CHP’ye katılan Ünlü, uzun yıllar Marmaris Gençlik Kolları’nda aktif görevler üstlenmiş, delegelik ve yönetimsel birimlerde deneyim kazanmıştır. 2014-2019 yılları arasında Marmaris Belediye Meclis üyeliği yapan Ünlü, 2015-2018 yılları arasında ise CHP Marmaris İlçe Başkanlığı görevini yürütmüştür.

Acar Ünlü’nün siyasetteki bu istikrarlı yükselişi, Marmaris halkı tarafından güvenle karşılanmış ve seçimlerde başarılı bir sonuç almasını sağlamıştır. Belediye başkanlığı görevine başladığı 2024 yılı itibarıyla, yerel yönetimde şeffaflık ve toplumsal katılım ilkelerini ön planda tutmaktadır.

MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Acar Ünlü, 1981 yılında Muğla’da, Marmarisli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Marmaris’te Atatürk İlkokulu’nda başlayan Ünlü, Kenan Evren Ortaokulu’nun ardından İzmir Türk Koleji Fen Lisesi’ni kazandı. Lisans eğitimini Başkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamlayan Ünlü, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı yaparak akademik kariyerini Şeref Öğrencisi olarak başarıyla tamamladı.

İş hayatına aile şirketlerine ait oteller ve restoranlarda yöneticilik yaparak başlayan Ünlü, 2007 yılında bireysel girişimcilik adımlarını atarak Pizzarium isimli pizza markasını kurdu. Ardından Yoda isimli kafe markası ile ticari faaliyetlerini sürdürdü. Günümüzde ise “Kısa Süreli Konaklama” hizmetleri kapsamında konaklama sektöründe aktif rol almaktadır. Ayrıca aileye ait gayrimenkullerin yönetimi ve geliştirilmesi de Ünlü’nün sorumluluğu altındadır.

Evli ve bir çocuk babası olan Acar Ünlü, Marmaris’te hem iş hem de siyaset alanında aktif olarak halkın yaşamına dokunmayı sürdürmektedir.

ACAR ÜNLÜ KİMDİR?

