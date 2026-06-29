Marmaray intihar eden kim, kimliği açıklandı mı? Marmaray Erenköy durağında intihar mı oldu, ne zaman?

İstanbul'da Marmaray hattında 28 Haziran 2026 Cumartesi günü üzücü bir olay yaşandı. Erenköy İstasyonu'nda bir kişinin intihar girişiminde bulunduğu bildirildi. Olayın ardından Marmaray seferlerinde aksama yaşanırken, işletmenin bir süre tek hat üzerinden sürdürüldüğü açıklandı. Peki, Marmaray intihar eden kim, kimliği açıklandı mı? Detaylar..

MARMARAY ERENKÖY DURAĞINDA İNTİHAR MI OLDU, NE ZAMAN?

İstanbul'un en yoğun raylı ulaşım hatlarından biri olan Marmaray'da, 28 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 15.30 sıralarında Erenköy İstasyonu'nda bir intihar girişimi meydana geldi.

Olayın ardından güvenlik ve ilgili ekipler bölgeye sevk edilirken, seferlerin güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla işletme bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildi. Bu nedenle Marmaray'ın her iki yönünde de gecikmeler yaşandı.

Marmaray, yaşanan olay sonrasında resmi X hesabından saat 15.58'de yolcuları bilgilendiren bir açıklama yayımladı.

Resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır."

Yetkililer ayrıca vatandaşların oluşabilecek yoğunluk ve mağduriyetlerden etkilenmemeleri amacıyla alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri yönünde uyarıda bulundu.

MARMARAY İNTİHAR EDEN KİM KİMLİĞİ, AÇIKLANDI MI?

28 Haziran 2026 tarihinde Erenköy İstasyonu'nda yaşanan intihar girişimine ilişkin olaya karışan kişinin kimliğine dair resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle, kişinin kimliği, yaşı, cinsiyeti veya diğer kişisel bilgileri kamuoyuyla paylaşılmış değildir.

OLAYIN ARDINDAN SEFERLERDE GECİKME YAŞANDI

Erenköy İstasyonu'nda meydana gelen olay sonrasında Marmaray işletmesi güvenlik prosedürleri kapsamında bir süre tek hat üzerinden devam etti.

Bu uygulama nedeniyle güzergâh boyunca seferlerde gecikmeler yaşandı. Marmaray yönetimi, yolcuları resmi iletişim kanalları üzerinden düzenli olarak bilgilendirirken, alternatif ulaşım araçlarının tercih edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

SON DÖNEMDE BENZER OLAYLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Marmaray hattında son dönemde benzer olayların yaşanması dikkat çekiyor.

Bundan 9 gün önce, 20 Haziran 2026 tarihinde de Suadiye İstasyonu'nda benzer bir intihar girişimi meydana gelmişti. Sabah saatlerinde yaşanan olay nedeniyle seferler bir süre durdurulmuş, ardından işletme tek hat üzerinden sürdürülmüş ve ulaşımda aksamalar yaşanmıştı.

28 Haziran'da Erenköy İstasyonu'nda yaşanan son olayın ardından da benzer şekilde seferlerde gecikmeler meydana gelirken, yetkililer resmi açıklamalarla yolcuları bilgilendirmeyi sürdürdü.