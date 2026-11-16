Marmarabirlik zeytin alım fiyatları ne kadar? Yağlık zeytin kaç lira oldu?

Marmarabirlik, 2026/2027 iş yılı zeytin alım fiyatlarını 16 Kasım 2026'da açıkladı. Birliğin açıklamasına göre sofralık zeytinin kilogramı 180 danede 160 lira, 380 danede 55 lira oldu. Yağlık zeytin 40 liradan, 39-41 dane ezmelik zeytin 50 liradan alınacak. Üreticiye ilk ödeme 27 Kasım 2026 Cuma günü yapılacak.

MARMARABİRLİK ZEYTİN ALIM FİYATLARI NE KADAR?

Sofralık zeytinde fiyat, tanenin iriliğine göre 55 ile 160 lira arasında değişiyor. Dane sayısı bir kilogramdan kaç tane zeytin çıktığını gösteriyor; sayı küçüldükçe zeytin irileşiyor ve fiyat yükseliyor. En iri sınıf olan 180 dane için kilogram başına 160 lira, 380 dane için 55 lira ödenecek. Birlik, sofralık zeytini 410 daneye kadar aldığını, özel sektörün ise piyasada 260-280 daneye kadar alım yaptığını açıklamasında belirtti.

YAĞLIK ZEYTİN KAÇ LİRA OLDU?

Yağlık zeytinin kilogramı bu sezon 40 lira. Marmarabirlik geçen sezon (2025/2026) yağlık zeytini 53 liradan almıştı, yani fiyat kilogram başına 13 lira düştü. Sofralıkta en yüksek fiyat değişmedi: birlik geçen yıl da en iri zeytin için kilogram başına 160 lira ödemişti.

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

İlk ödeme 27 Kasım 2026 Cuma günü üreticinin hesabına geçecek. Ürün bedelinin yüzde 50'si 15 günlük dönemler halinde peşin ödenecek. Kalan yüzde 50'nin ne zaman ödeneceği alım kampanyası bitince belirlenecek.

MARMARABİRLİK BU YIL NE KADAR ZEYTİN ALACAK?

Birliğe bağlı kooperatiflerin ortakları bu yıl 105 bin ton rekolte beyan etti. Marmarabirlik bunun yaklaşık 64 bin tonunu almayı planlıyor. Alım kampanyası 4 Kasım 2026'da başladı. Açıklamaya göre birliğin çalışma bölgesinde yaklaşık 430 bin ton, Türkiye genelinde ise yaklaşık 4 milyon ton sofralık ve yağlık zeytin rekoltesi bekleniyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, "64 bin ton rekor alım planı için finansman projelerimizin tamamını ortaya koyduk" dedi. Yıldız, rekoltenin yüksek olmasının alım, depolama, işleme ve pazarlamada büyük bir finansman ihtiyacı doğurduğunu söyledi.