Mario Lemina Galatasara Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması devam ederken, tecrübeli orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın geleceği de kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladığı belirtilen Gabonlu futbolcunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gitmemesi nedeniyle takımdan ayrılma ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor. Peki, Mario Lemina Galatasaray’dan ayrılıyor mu? Detaylar...

MARIO LEMINA GALATASARAY’DAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray forması giyen Mario Lemina'nın geleceğiyle ilgili gündeme gelen iddialar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yürürlükte bulunan 10+2 yabancı oyuncu kuralı sonrasında yeniden hız kazandı.

Edinilen bilgilere göre Galatasaray ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan deneyimli orta saha oyuncusunun, yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Bununla birlikte mevcut bilgiler doğrultusunda Lemina'nın Galatasaray'da mutlu olduğu belirtiliyor.

32 yaşındaki futbolcunun şartların oluşması halinde kariyerine İspanya veya İngiltere'de devam etmeye açık olduğu aktarılırken, mevcut durumda ilk tercihinin Galatasaray olduğu ifade ediliyor. Bu aşamada oyuncunun ayrılığı konusunda resmi olarak kesinleşmiş herhangi bir karar bulunmuyor.

Bunun yanında sözleşmesinin son gününe giren Mario Lemina'nın, yarın itibarıyla serbest oyuncu statüsüne geçeceği belirtilirken, Avrupa'dan bazı kulüplerin oyuncuyla ilgilendiği ileri sürülüyor.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre La Liga'nın köklü kulüplerinden Valencia, Mario Lemina için resmi girişimlere başlamaya hazırlanıyor. Ancak bu iddiaya ilişkin taraflardan doğrulanmış resmi bir açıklama yapılmış değil.

MARIO LEMINA KAÇ YAŞINDA?

Mario Rene Junior Lemina, 1 Eylül 1993 tarihinde Gabon'un Libreville kentinde dünyaya geldi.

MARIO LEMINA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Mario Lemina'nın profesyonel futbol kariyeri Fransa'da başladı.

Altyapı gelişimini Lorient'te tamamlayan futbolcu, 2013 yılında Marsilya'ya transfer olarak Avrupa futbolunda dikkat çekmeye başladı. Buradaki performansının ardından 2015 yılında İtalya Serie A'nın önemli kulüplerinden Juventus'un kadrosuna katıldı.

Juventus formasıyla 2017 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi finali deneyimi yaşayan Lemina, daha sonra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'a transfer oldu.

Southampton kariyerinin ilk döneminde beklentilerin altında kalan deneyimli futbolcu, 2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray formasını giydi. Sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanan Gabonlu orta saha oyuncusu, dönemin mali şartları nedeniyle İngiliz ekibi Southampton'a geri döndü.

Sonraki süreçte Fulham'a kiralanan Mario Lemina, Temmuz 2021'de 5,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'e transfer oldu.

Fransa'da iki sezon forma giyen tecrübeli futbolcu, daha sonra 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'a katıldı.

Kariyerinin ilerleyen döneminde yeniden Galatasaray kadrosuna dahil olan Mario Lemina'nın geleceği ise transfer döneminin en yakından takip edilen başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Mevcut süreçte oyuncunun adı Valencia ile anılsa da transfer iddiaları hakkında resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.’dan ayrılıyor mu?