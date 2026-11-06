Mariana Çukuru hangi okyanustadır?

Sorunun doğru cevabı "Pasifik Okyanusu" oldu. Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nun batısında, Mariana Adaları'nın doğusunda yer alıyor. İşte Mariana Çukuru ve sorunun cevabına dair bilinenler.

MARİANA ÇUKURU HANGİ OKYANUSTADIR?

Doğru cevap: Pasifik Okyanusu

MARİANA ÇUKURU NEREDE?

Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alıyor. Çukur, adını aldığı Mariana Adaları'nın doğusunda, Guam adasının yakınlarında bulunuyor. Hilal şeklindeki çukur, yaklaşık 2 bin 550 kilometre uzunluğa ve ortalama 69 kilometre genişliğe sahip.

MARİANA ÇUKURU KAÇ METRE DERİNLİĞİNDE?

Mariana Çukuru'nun en derin noktası olan Challenger Derinliği, yaklaşık 11 bin metre derinliğe ulaşıyor. Yapılan ölçümlere göre çukurun en derin noktasının yaklaşık 10 bin 935 metre olduğu tahmin ediliyor. Bu derinlik, Mariana Çukuru'nu dünyanın bilinen en derin noktası yapıyor.

MARİANA ÇUKURU EVEREST'TEN DERİN Mİ?

Evet. Dünyanın en yüksek dağı olan Everest'in yüksekliği 8 bin 849 metre. Everest Dağı, Mariana Çukuru'nun en derin noktasına yerleştirilseydi zirvesi deniz seviyesinin yaklaşık 2 kilometre altında kalırdı.

MARİANA ÇUKURU NASIL OLUŞTU?

Mariana Çukuru, levha hareketleri sonucunda oluştu. Pasifik Levhası'nın Mariana Levhası'nın altına doğru kaymasıyla oluşan bu dalma batma zonu, okyanus tabanında derin bir çukurun meydana gelmesine yol açtı. Bu tür çukurlar, "okyanus hendeği" olarak da adlandırılıyor.

MARİANA ÇUKURUNA İLK KİM İNDİ?

Mariana Çukuru'nun en derin noktasına ilk iniş, 1960 yılında gerçekleştirildi. İsviçreli okyanus bilimci Jacques Piccard ve ABD Donanması subayı Don Walsh, Trieste adlı batiskafla Challenger Derinliği'ne indi. 2012 yılında ise Kanadalı yönetmen James Cameron, çukurun dibine tek başına inen ilk kişi oldu. Amerikalı kâşif Victor Vescovo da 2019 yılında çukurun en derin noktasına dalış yaptı.

MARİANA ÇUKURU NEDEN CHALLENGER DERİNLİĞİ OLARAK ANILIYOR?

Çukurun en derin noktası, adını İngiliz araştırma gemisi HMS Challenger'dan alıyor. HMS Challenger, 1875 yılında yaptığı ölçümlerle bölgenin olağanüstü derinliğini ilk kez tespit etti. 1951 yılında ise Challenger II gemisi, çukurun en derin noktasını daha ayrıntılı bir şekilde ölçtü. Bu nedenle en derin bölge "Challenger Derinliği" olarak adlandırıldı.