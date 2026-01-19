Margot Robbie kimdir? Margot Robbie kaç yaşında, nereli?

Hollywood'un en etkili ve çok yönlü yıldızlarından biri olan Margot Robbie, her rolüyle gündem yaratıyor. Suicide Squad'tan I, Tonya'ya, Once Upon a Time in Hollywood'dan Barbie'ye uzanan kariyerinde hem oyuncu hem de yapımcı kimliğiyle dikkat çekiyor. Margot Robbie kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kariyer yolculuğu ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyen detaylar haberin devamında…

MARGOT ROBBIE KİMDİR?

Margot Elise Robbie, 2 Temmuz 1990 doğumlu Avustralyalı bir oyuncu ve yapımcıdır. Kariyerine 2008 yılında Avustralya dizisi Neighbours ile başlayan Robbie, kısa sürede ulusal çapta tanındı. 2011'de ABD'ye taşınarak Pan Am dizisinde başrol oynadı ve 2013 yılında Martin Scorsese'nin The Wolf of Wall Street filmiyle uluslararası çıkış yaptı.

Hem gişe rekorları kıran filmlerde hem de bağımsız yapımlarda performanslarıyla tanınan Robbie, DC Extended Universe filmlerinde Harley Quinn rolüyle geniş kitlelerce bilinir. I, Tonya filmindeki Tonya Harding performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar adaylığı elde etti. Aynı zamanda yapımcı olarak kendi şirketi LuckyChap Entertainment aracılığıyla kadın odaklı projeler üretmektedir.

MARGOT ROBBIE KAÇ YAŞINDA?

Margot Robbie, 2 Temmuz 1990 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

MARGOT ROBBIE NERELİ?

Robbie, Avustralya'nın Queensland eyaletine bağlı Dalby kentinde doğmuş ve büyümüştür. Ailesi İskoç kökenlidir ve çocukluğunu Gold Coast çevresindeki Currumbin Vadisi'nde geçirmiştir.

MARGOT ROBBIE'NİN KARİYERİ

2008–2011: Neighbours dizisiyle Avustralya'da tanındı.

Neighbours dizisiyle Avustralya'da tanındı. 2011–2012: ABD'de Pan Am dizisinde başrol oynadı.

ABD'de Pan Am dizisinde başrol oynadı. 2013: The Wolf of Wall Street ile uluslararası çıkış yaptı.

The Wolf of Wall Street ile uluslararası çıkış yaptı. 2016: The Legend of Tarzan ve Suicide Squad ile Harley Quinn rolünü canlandırdı.

The Legend of Tarzan ve Suicide Squad ile Harley Quinn rolünü canlandırdı. 2017: I, Tonya ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar adaylığı aldı.

I, Tonya ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar adaylığı aldı. 2018–2019: Mary Queen of Scots, Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell gibi önemli filmlerde rol aldı.

Mary Queen of Scots, Once Upon a Time in Hollywood, Bombshell gibi önemli filmlerde rol aldı. 2020: Birds of Prey filmi ve Promising Young Woman yapımcılığı.

Birds of Prey filmi ve Promising Young Woman yapımcılığı. 2021: Netflix mini dizisi Maid'in yapımcısı.

Netflix mini dizisi Maid'in yapımcısı. 2022–2023: Barbie filmiyle başrol ve yapımcı olarak büyük başarı; Saltburn'ün yapımcılığı.

Robbie, kariyeri boyunca dramadan aksiyona, biyografik filmlerden komedi ve müzikallere kadar geniş bir yelpazede rol almış ve Hollywood'un en yüksek ücretli oyuncuları arasında yer almıştır.