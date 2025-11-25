Haberler

Mardin'de aile katliamı olayı nedir? Mehmet, Berna ve Samyeli Kaya neden öldü?

Mardin'de aile katliamı olayı nedir? Mehmet, Berna ve Samyeli Kaya neden öldü?
Güncelleme:
Mardin'de yaşanan trajik aile katliamı olayı gündem oldu. Mehmet, Berna ve Samyeli Kaya isimli ailenin ölüm sebebi merak konusu. Olayın detayları ve nedenleri hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Peki, Mardin'de aile katliamı olayı nedir? Mehmet, Berna ve Samyeli Kaya neden öldü? Olaya dair detaylar haberimizde!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşanan aile katliamı, şehri derinden sarsan bir trajedi olarak kayıtlara geçti. Mehmet Kaya (37), eşi Berna Kaya (33) ve 5 yaşındaki çocukları Samyeli Kaya, evlerinde silahla başlarından vurulmuş şekilde ölü bulundu. Peki, Mardin'de aile katliamı olayı nedir? Mehmet, Berna ve Samyeli Kaya neden öldü? Detaylar...

MARDİN'DE AİLE KATLİAMI OLAYI NEDİR?

Olayın ortaya çıkışı, komşularının ve mahalle muhtarının aileden uzun süre haber alamamasının ardından gerçekleşti. Kapıyı açan komşular, üç kişiyi de başlarından silahla vurulmuş olarak buldu ve hemen 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aile bireylerinin hayatını kaybettiği kesinleşti.

Bu trajik olayın ardından güvenlik güçleri, olay yerinde detaylı inceleme başlattı. İlk bulgulara göre evin kapısında herhangi bir zorlama tespit edilmedi, bu durum olayın içerden gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Cenazeler, ayrıntılı otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

MEHMET, BERNA VE SAMYELİ KAYA NEDEN ÖLDÜ?

Olayın nedeni henüz resmi makamlarca açıklanmadı. İlk incelemelere göre, evin kapısında zorlama bulunmaması, dışarıdan bir saldırı yerine farklı ihtimalleri akla getiriyor. Ancak olayın perde arkasıyla ilgili net bir bilgi henüz mevcut değil.

Komşular, Mehmet Kaya ve ailesiyle ilgili gözlemlerini paylaşarak, ailenin son derece sakin ve kendi halinde insanlar olduğunu ifade etti. Ali Beydüz adlı bir komşu, "Bizim komşumuzdu, biz de şoktayız. Bu katliamdır, başka bir şey değil. Kendi halinde bir insandı. O da esnaftı, tamircilik yapıyordu. Dün gece 01.00-02.00 arasında olmuş. Başka da bilgimiz yok" şeklinde konuştu.

Bu ifadeler, olayın aile ve mahalle açısından beklenmedik bir trajedi olduğunu ve herhangi bir çatışma veya gerginlik izine rastlanmadığını ortaya koyuyor. Adli ve kriminal incelemeler tamamlandıkça olayın arka planının daha net ortaya çıkması bekleniyor.

