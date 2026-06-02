Haberler

Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı

Merada futbol topu sandığı cisim dev mantar çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir vatandaş, merada futbol topuna benzeyen 5 kilogram ağırlığında dev bir mantar buldu. Mantar, inceleme için Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir vatandaşın merada futbol topuna benzettiği cismin, 5 kilogram ağırlığında dev bir mantar olduğu belirlendi.

Tercan ilçesine bağlı Fındıklı köyü kırsalında mantar toplamak için araziye çıkan bir vatandaş, merada futbol topunu andıran büyük bir cisim fark etti.

Cisme yaklaşarak inceleyen vatandaş, bunun mantar olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi.

Yaklaşık 5 kilogram ağırlığında ve 50 santimetre yarıçapında olduğu tespit edilen mantar, inceleme yapılmak üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bölgede nadir rastlanan büyüklükteki mantar, görenlerin ilgisini çekti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'yi sarsan patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti

ABD'yi ayağa kaldıran patlama! 300 ton TNT gücüyle infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yeraltı' sezon finali yaptı, soluğu Bodrum'da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi

Hünerlerini bu kez bambaşka bir alanda sergiledi

Travis Scott geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi

Ünlü rapçi geri adım attı: İstanbul paylaşımını hesabından sildi
Tarkan ücretsiz konser verecek

Ücretsiz konser verecek! Tarih de, şehir de belli oldu
Putin'in hedefi ölümsüzlük! 26 milyar dolarlık projeyi başlattı

İnsanlığın geleceğine oynuyor! Milyarca dolarlık projeyi başlattı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış