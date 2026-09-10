Mutlak butlan kararının ardından CHP'den ayrılan milletvekillerinin Yeni Parti'yi kurduğu süreçte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın siyasi geleceği de yeniden gündeme geldi. Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından siyasi kulislerde dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Peki, Mansur Yavaş Ak Parti'ye mi geçecek? Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile neden görüştü? Detaylar...

MANSUR YAVAŞ AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Mansur Yavaş'ın Ak Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yeniden tartışılmaya başlandı. Ancak gazeteci Sinan Burhan'ın tv100 ekranlarında aktardığı bilgilere göre AK Parti kaynakları, Yavaş'ın partiye katılacağı yönündeki iddiaları doğrulamadı.

Burhan, AK Parti kaynaklarından edindiğini belirttiği bilgilere dayanarak Yavaş'ın şu an için AK Parti'ye geçmesinin söz konusu olmadığını ve bu yönde bir talep ya da beklentinin bulunmadığını aktardı.

Aktarılan kulis bilgisinde Yavaş'ın Yeni Parti'ye de katılmayacağı öne sürüldü. Buna göre Yavaş'ın CHP'den ayrılması halinde başka bir siyasi partiye geçmek yerine bağımsız kalmasının beklendiği belirtildi.

Burhan'ın aktardığı değerlendirmede, "Şu an için Mansur Yavaş AK Parti'ye geçmiyor. Böyle bir talep de yok. Beklenti de yok. Mansur Yavaş, Yeni Parti'ye de katılmıyor. Mansur Yavaş CHP'de kalmayacak." ifadeleri kullanıldı.

MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE NEDEN GÖRÜŞTÜ?

Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin nedeni konusunda verilen bilgilerde herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı. Bilinen gelişme, CHP'nin resepsiyonu devam ederken Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Erdoğan ile görüşmesi oldu.

Görüşmenin ardından Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin kulislerin yeniden hareketlendiği aktarıldı. Görüşmenin içeriğine ilişkin verilen bilgilerde ise Yavaş'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik bir karar bulunduğu belirtilmedi.

Gazeteci Sinan Burhan'ın aktardığı AK Parti kaynaklarına dayandırılan değerlendirmede, Yavaş'ın AK Parti'ye katılmasının şu an için gündemde olmadığı ifade edildi.

MANSUR YAVAŞ'IN CHP'DEN AYRILACAĞI İDDİASI

Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin aktarılan kulis bilgilerinin bir diğer başlığını ise CHP üyeliği oluşturdu. Yavaş'ın CHP'den istifa edeceği öne sürüldü.

Bu istifanın eylül ayı içerisinde gerçekleşebileceği belirtilirken, kesin bir tarih verilmedi. Aktarılan bilgilere göre istifanın eylül ayında olabileceği gibi daha sonraki bir tarihte de gerçekleşebileceği ifade edildi.

Burhan'ın kaynaklarından edindiğini belirttiği bilgilerde Yavaş'ın AK Parti'ye veya Yeni Parti'ye katılmayacağı, CHP'den istifa ettikten sonra ise bağımsız kalacağı öne sürüldü.

MANSUR YAVAŞ BAĞIMSIZ MI KALACAK?

Aktarılan kulis bilgisine göre Mansur Yavaş'ın CHP'den ayrılması halinde başka bir siyasi partiye geçmek yerine bağımsız olarak yoluna devam etmesi bekleniyor.

Burhan'ın aktarımında Yavaş'ın AK Parti'ye katılmayacağı, Yeni Parti'ye de geçmeyeceği ve CHP'den istifa etmesinin ardından bağımsız kalacağı yönündeki bilgi öne çıktı.

Bu kapsamda Yavaş'ın siyasi geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde CHP'den ayrılık ve bağımsız kalma ihtimali öne sürülürken, AK Parti'ye geçiş yönündeki iddiaların ise AK Parti kaynaklarınca doğrulanmadığı aktarıldı.