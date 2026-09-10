Netanyahu sonrası hazırlık mı? Ankara'ya 3 yıl sonra kritik atama

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ankara’daki büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini askıya aldığı bir süreçte Joel Lion’u Türkiye’ye yeni maslahatgüzar olarak atadı. Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı'na güven mektubunu sunan Lion'un ziyareti, 2023 sonundan bu yana İsrail'den Türkiye'ye yapılan ilk üst düzey ziyaret oldu.

"BÜYÜKELÇİLİĞİN KAPALI KALMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA HEMFİKİR"

Ankara'daki büyükelçilik makamının Irit Lillian'ın bu yıl emekliye ayrılmasıyla boş kalmasının ardından atanan Joel Lion, Nisan 2025'e kadar Moldova ve Ağustos 2026'ya kadar Ermenistan büyükelçiliği görevlerini yürütmüştü. İsrailli bir yetkili, büyükelçiliğin durumunun siyasi değil tamamen güvenlik kaynaklı olduğunu, temsilciliğin resmi olarak kapatılmadığını ve yerel personelin faaliyetlerine devam ettiğini belirtti. Aynı yetkili, "Her iki taraf da güvenlik sorunları nedeniyle büyükelçiliğin kapalı kalması gerektiği konusunda hemfikir." açıklamasını yaptı.

GAZZE VE SURİYE GERİLİMİ

İki ülke arasındaki ilişkiler, 2022-2023 döneminde yaşanan kısa süreli yumuşamanın ardından 7 Ekim 2023 sonrası yeniden gerildi. Ankara, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarını kınayarak yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi ve 2024 yılında ticari yaptırımları devreye soktu. İki ülke arasındaki gerilim son dönemde Suriye sahasına da yansıdı. İsrail'in Türkiye sınırına 70 kilometre mesafedeki Ebu Zuhur askeri hava üssünü hedef almasının ardından ilişkiler giderek gerginleşti.

NETANYAHU SONRASINA HAZIRLIK MI?

Ankara, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekim ayında yapılması beklenen genel seçimlerde yenilgiye uğramasının ikili diyaloğu yeniden başlatabileceğini değerlendiriyor. İsrailli kaynaklar ise Netanyahu hükümetinin farklı siyasi partilerle yeni bir koalisyon kurarak iktidarını koruyabileceğini ve bu durumun İsrail'in bölge politikasında daha kapsamlı değişikliklere yol açabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: Haberler.com