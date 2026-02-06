Uluslararası moda dünyasında yıldızı hızla parlayan İspanyol manken Cristina Perez Galcenco'nun hayatını kaybettiği haberi, moda ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, Manken Cristina Perez Galcenco neden öldü? Cristina Perez Galcenco kimdir, kaç yaşındaydı? Detaylar...

MANKEN CRISTINA PEREZ GALCENCO NEDEN ÖLDÜ?

Uluslararası moda dünyasında adını kısa sürede duyuran 21 yaşındaki İspanyol manken Cristina Perez Galcenco, Malaga yakınlarındaki evinde ölü bulundu. Yetkililer, olay yerinde herhangi bir şiddet izine rastlamadıklarını ve ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığını açıkladı. Polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma halen devam ediyor.

Olay, moda dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. Genç mankenin ani ölümü, hem ailesini hem de hayranlarını derinden üzdü. Moda endüstrisindeki hızlı yükselişi ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar göz önüne alındığında, Galcenco'nun kaybı sektör için de önemli bir boşluk oluşturdu.

CRISTINA PEREZ GALCENCO KİMDİR?

Cristina Perez Galcenco, kısa sürede uluslararası moda dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. İspanya doğumlu manken, Londra, Madrid, Milano ve Paris Moda Haftaları gibi prestijli organizasyonlarda podyuma çıkarak kariyerini uluslararası boyuta taşımıştı.

Galcenco, Versace ve Louis Vuitton gibi dünyaca ünlü markalar için yürürken, Stradivarius başta olmak üzere birçok markanın reklam kampanyalarında da yer aldı. Moda sektöründe hızla yükselen bu genç isim, hem podyum performansı hem de profesyonel duruşuyla endüstride saygı gören bir isim olarak anılıyordu.

Ailesiyle ilgili olarak ise Cristina, eski kaleci Nacho Pérez ve Moldovalı Tatiana Galcenco çiftinin kızı olarak tanınıyordu. Bu aile bağları, Galcenco'nun spordan sanata uzanan bir kültürel mirasa sahip olduğunu gösteriyor.

CRISTINA PEREZ GALCENCO KAÇ YAŞINDAYDI?

Cristina Perez Galcenco, henüz 21 yaşındaydı. Bu genç yaşta uluslararası başarılar elde etmesi, onun moda dünyasında ne kadar parlak bir gelecek vaat ettiğini ortaya koyuyordu. Ancak trajik şekilde hayatını kaybetmesi, hem ailesi hem de moda endüstrisi için büyük bir kayıp oldu.