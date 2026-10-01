Manisa Soma SON DAKİKA! Soma maden ocağında göçük mü oldu? Soma maden göçüğünde kaç yaralı var, ölü var mı?

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Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 2 işçi yaralandı. Göçük nedeniyle maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtildi. Olayın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu ve ilgili kurumlar tarafından gerekli ekipler görevlendirildi.

MANİSA SOMA SON DAKİKA!

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre göçükte 2 işçi yaralandı. Göçük nedeniyle maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtiliyor.

Olayın ardından Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturuldu. İlgili kurumlar tarafından gerekli ekiplerin ivedilikle görevlendirildiği bildirildi.

Manisa Valiliği, olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığını açıkladı.

SOMA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK MÜ OLDU?

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bildirildi. İlk belirlemelere göre göçükte 2 işçi yaralandı.

Göçük nedeniyle maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili çalışmaların Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütüldüğü açıklandı.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği bilgisi alınmıştır. Olaya ilişkin Manisa Valiliği koordinasyonunda kriz merkezi oluşturulmuş, ilgili kurumlarımız tarafından gerekli ekipler ivedilikle görevlendirilmiştir. Olayın tüm yönleriyle takip edilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Gelişmeler, ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde yakından takip edilmekte olup kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir”

MANİSA SOMA GÖÇÜKTE MAHSUR KALAN İŞÇİ VAR MI?

Göçük nedeniyle maden içerisinde 5 işçinin daha bulunduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre olayda 2 işçinin yaralandığı bildirildi.

Manisa Valiliği, olayın ardından kriz merkezi oluşturulduğunu ve ilgili kurumların gerekli ekipleri ivedilikle görevlendirdiğini açıkladı. Göçükle ilgili çalışmaların olayın tüm yönleriyle takip edilmesi amacıyla başlatıldığı belirtildi.

Valilik açıklamasında, gelişmelerin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yakından takip edildiği ve kamuoyuna ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.