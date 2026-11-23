Manisa okullar tatil mi, 24 Kasım Salı Manisa'da okul yok mu sorularının yanıtı netleşti. Manisa'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olsa da şu ana kadar valilikten ya da kaymakamlıklardan tatil kararı gelmedi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 24 Kasım Salı günü okullarda normal ders programı uygulanacak.

MANİSA OKULLAR TATİL Mİ?

Hayır, şu an için Manisa'da okullar tatil değil. Manisa Valiliği, 24 Kasım Salı günü için olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiğine dair bir açıklama yapmadı. Bu nedenle okullar açık olacak ve dersler normal saatlerinde işlenecek.

24 KASIM SALI MANİSA'DA OKUL YOK MU?

24 Kasım Salı günü Manisa'da okul var. Hem il genelinde hem de ilçelerde herhangi bir tatil kararı bulunmuyor. Hava koşullarının kötüleşmesi halinde tatil kararı alınabileceği için velilerin ve öğrencilerin Manisa Valiliği ile ilçe kaymakamlıklarının resmi duyurularını takip etmeleri öneriliyor.

MANİSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteorolojik verilere göre Manisa'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 20, en düşük sıcaklığın ise 10 derece civarında olması öngörülüyor.

Yağış sırasında ani su baskınları, kısa süreli kuvvetli rüzgâr ve yıldırım riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor. Okula gidecek öğrencilerin yağmurluk ve şemsiye bulundurmaları, servis ve özel araç kullanan sürücülerin de kaygan yollarda hızlarını düşürmeleri öneriliyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil değil. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da yer almayan Öğretmenler Günü'nde okullar açık oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretim takvimine göre 24 Kasım Salı günü normal ders programı uygulanacak, okullarda gün içinde Öğretmenler Günü törenleri ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

OKUL TATİL KARARINI KİM VERİR?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesine il genelinde valilikler, ilçe genelinde ise kaymakamlıklar karar veriyor. Tatil kararları genellikle akşam saatlerinde ya da sabahın erken saatlerinde valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor. Manisa'da de olası bir tatil kararı Manisa Valiliği tarafından açıklanacak.