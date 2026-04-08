Manisa GDZ elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 8 Nisan günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Alaşehir:

8 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Çakırcaali, Killik, Sobran ve Yeşilyurt mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 15.30 arasında ise Girelli Mahallesi’nde yine planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacaktır.

Akhisar:

9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Karaköy, Musaca, Zeytinlibağ, Yenice, Gökçeahmet, Doğankaya ve Dingiller mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şehzadeler:

9 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Arda Mahallesi’nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yunusemre:

8 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Bağyolu, Küçüksümbüller ve Avdal mahallelerinde planlı elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında Güzelyurt Mahallesi’nde, saat 13.00 ile 16.00 arasında ise Muradiye, Karaali ve Keçiliköy OSB bölgelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

9 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Demirci, Müslih, Mollasüleymanlı, Karayağcıhacılar, Karaveliler, Karakılıçlı, Davutlar, Sümbültepe, Pelitalan ve Örencik mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 16.00 arasında ise Ayni Ali Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.