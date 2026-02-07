Manisa GDZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

07 Şubat 2026 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 15.00

Akhisar ilçesinde Moralılar (Beyoba Yolu), Rahmiye (Rahmiye Köyü İç Yolu), Kapaklı ve Kayalıoğlu (Ova Evleri Küme Evleri) mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

10.30 – 16.30

Alaşehir ilçesinde Caberburhan Mahallesi (Caberburhan Köyü Yolu ve Köy İç Yolu) kesintiden etkilenecektir.

10.00 – 13.00

Turgutlu ilçesinde Cambazlı, Yeniköy (Çingen Sırtı Mevkii), Derbent (Derbent Yolu ve Ova Bölgesi) ile Urganlı (Ova Yolu) mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

10.00 – 13.00

Salihli ilçesinde Mandallı, Kestelli, Kargın, Dibekdere, Derici, Cambazlı, Musacalı, Akköy ve Tekelioğlu mahallelerinde kesinti planlanmaktadır.

10.30 – 16.30

Gördes ilçesinde Yakaköy ve Balıklı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.00 – 17.00

Akhisar ilçesinde Zeytinliova, Bakır, Medar, Çobanhasan, Süleymanlı OSB, Seyit Ahmet, Selvili, Süleymanlı, Tütenli ve Yatağan mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

10.00 – 14.00

Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi genelinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

13.00 – 17.00

Alaşehir ilçesinde Barış, Ilgın, Ilıca, Yeni ve Kurtuluş mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

09.00 – 13.00

Alaşehir ilçesi Barış Mahallesi Osman Akça Tüccarlar Sitesi çevresinde kesinti planlanmaktadır.

09.00 – 17.00

Sarıgöl ilçesi Bağlıca Mahallesi genelinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09.00 – 15.00

Demirci ilçesinde Beyazıt, Yiğitler, Doktor Mehmet Akarsu ve Cumhuriyet mahallelerinde kesinti yapılacaktır.

09.00 – 15.00

Gördes ilçesinde Beşeylül ve Divan mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

13.00 – 15.00

Turgutlu ilçesinde Akçapınar, Yeniköy, Derbent ve Gökkaya mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

09.00 – 15.00

Şehzadeler ilçesinde Tilkisüleymaniye, Halıtlı, Sarıçam, Paşaköy, Şehitler, Tepecik, Tekeliler ve Selimşahlar mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

09.30 – 15.30

Şehzadeler ilçesinde Veziroğlu, Güzelköy, Mareşal Fevzi Çakmak, Barbaros, Atatürk, Yeniköy, Yeniharmandalı, Selimşahlar, Kuşlubahçe ve Karaağaçlı mahalleleri kesintiden etkilenecektir.

09.00 – 15.00

Yunusemre ilçesinde Avdal, Bağyolu, Büyüksümbüller, Küçüksümbüller ve Gülbahçe mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

10.00 – 16.00

Yunusemre ilçesi Turgutalp Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

03.00 – 04.00

Kula ilçesi merkez ve birçok kırsal mahallesinde geniş kapsamlı kısa süreli elektrik kesintisi yapılacaktır.

03.00 – 04.00

Alaşehir ilçesinde Yeşilyayla, 4 Eylül, Zaferiye, Seyitali, Camii Cedit, Kızılkaya, Bey, Akgün ve çevre mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Şubat 2026 – Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

09.00 – 17.00

Alaşehir ilçesinde Erenköy, Çeşneli, Akkeçili, Kozluca, Osmaniye, Şahyar, Hacıbey, Fatih ve İstasyon mahallelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

09.00 – 15.00

Demirci ilçesi Sayık Mahallesi'nde elektrik kesintisi planlanmaktadır.

09.00 – 17.00

Saruhanlı ilçesinde Nuriye, Çerkez Osmaniye, Tirkeş, Beyoba, Lütfiye, Kemiklidere, Kayışlar, Dilek, Apak, Sazoba, Moralılar, Mecidiye, Kapaklı, Akselendi ve Tiyenli mahalleleri kesintiden etkilenecektir.