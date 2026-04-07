Manisa GDZ elektrik kesintisi! 7-8-9 Nisan Manisa'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 7 Nisan günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Soma

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Karacakaş Mahallesi Karacakaş Köyü İç Yolu bölgesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

08 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Menteşe, Çatalçam, Kiraz, Kobaklar, Pirahmet, Türkali, Ularca, Yayladalı, Karaçam, Kaplan ve Duğla mahallelerinde ilgili köy iç yolları ve belirtilen sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Çatalçam, Ularca, Yayladalı, Pirahmet, Menteşe, Kobaklar, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla ve Türkali mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Turgutlu

07 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında Akköy, Çampınar, Çepnidere, İzzettin, Albayrak, İstasyonaltı, Selvilitepe, Subaşı, Musacalı, Musalaryeniköy, Sinirli, Temrek ve Yakuplar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı tarihte saat 01.00 ile 07.00 arasında Karaoluk, Kayrak, Kurudere, Kuşlar, Güney, Hacıisalar, Irlamaz, Kabaçınar, Karaköy, Urganlı, Derbent, Yunusdere, Yeniköy, Yayla, Sivrice, Sarıbey, Ören, Akçapınar, Aşağıbozkır, Avşar, Ayvacık, Baktırlı, Bozkır, Çatalköprü, Çıkrıkçı, Dağyeniköy ve Gökgedik mahallelerinde geniş kapsamlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında İstasyonaltı Mahallesi Küme Evler ve çevresinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

Akhisar

07 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Doğankaya, Dingiller, Zeytinlibağ, Yenice, Musaca, Karaköy ve Gökçeahmet mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

09 Nisan 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Yenice, Musaca, Karaköy, Gökçeahmet, Doğankaya, Dingiller ve Zeytinlibağ mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ahmetli

07 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00 ile 07.00 arasında Derici, Kargın, Mandallı ve Cambazlı mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı tarihte saat 01.00 ile 07.00 arasında Hacıköseli ve Bahçecik mahallelerinde de planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kırkağaç

07 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Kuyucak, Söğütalan, Bademli ve Sakarlı mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.