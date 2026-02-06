Manisa GDZ elektrik kesintisi! 6-7 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Manisa son dakika elektrik kesintisi listesi! GDZ Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Şubat günü Manisa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 6 Şubat günü Manisa'da hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…
Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:
Gördes / Manisa
Saat: 08:00 – 08:59
Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler:
Çiçekli, Çiğiller, Dalkara, Dargıl, Deliçoban, Dereçiftlik, Doğanpınar, Dutluca, Efendili, Fundacık, Gülpınar, Güneşli, Kabakoz, Kalemoğlu, Karaağaç, Karakeçili, Karayağcı, Karayakup, Kaşıkçı, Kayacık, Kılcanlar, Kıranköy, Kıymık, Kızıldam, Kobaklar, Korubaşı, Köseler, Kürekçi, Çıtak, Dağdere, Kavakalan, Yeğenoba, Bardakçı, Bayramşah, Ulacık, Evciler, Dikilitaş, Akpınar, Balıklı, Bayat, Beğel, Beğenler, Benlieli, Börez, Boyalı, Çağlayan, Çatalarmut, Adnan Menderes, Atatürk, Beşeylül, Cuma, Divan, Hüseyni Baba, Nakıpağa, Uzunçam, Oğulduruk, Pınarbaşı, Şahinkaya, Salur, Sarıaliler, Şeyhyayla, Tepeköy, Tüpüler, Ulgar, Yakaköy, Yeniköy, Yeşilyurt, Azimli, Kuşluk, Kuyucakkarapınar, Malaz ve Malkoca.
Alaşehir / Manisa
Saat: 10:30 – 16:30
Etkilenecek yerler:
Caberfakılı, Killik, Ilgın ve Işıklar.
Demirci / Manisa
Saat: 09:00 – 15:00
Etkilenecek yerler:
Sağnıç, Öksüzlü, Sayık, Serçeler, Ahatlar, Bayramşah, Çardaklı, Çataloluk, İmrenler, Kayranokçular, Kazancı, Kılavuzlar, Kovancı, Kulalar, Kuzuköy, Tekeler, Doktor Mehmet Akarsu, Yeşiloba, Yeşildere ve Ulacık.
Gördes / Manisa
Saat: 10:30 – 16:30
Etkilenecek yerler:
Yakaköy ve Balıklı.
Alaşehir / Manisa
Saat: 09:00 – 16:59
Etkilenecek yerler:
Çakaldoğanlar, Yeşilkavak, Yağmurlar, Kordon, Kabazlı, Damatlı, Çelikli, Burhan, Horzumalayaka ve Göbekli.
Kırkağaç / Manisa
Saat: 09:00 – 17:00
Etkilenecek yerler:
İlyaslar.
Selendi / Manisa
Saat: 14:30 – 16:30
Etkilenecek yerler:
Kurtuluş Mahallesi.
Selendi / Manisa
Saat: 13:30 – 15:30
Etkilenecek yerler:
Eskicami, Zafer ve Kurtuluş mahalleleri.
Kula / Manisa
Saat: 09:00 – 11:00
Etkilenecek yerler:
4 Eylül ve Seyitali mahalleleri.
Kula / Manisa
Saat: 10:00 – 12:00
Etkilenecek yerler:
Seyitali Mahallesi.
Salihli / Manisa
Saat: 10:00 – 16:00
Etkilenecek yerler:
Yeniköy, Gökköy, Sart, Şirinyer, Karaköy, Çaypınar, Çamurhamamı, Başlıoğlu ve Allahdiyen.
Şehzadeler / Manisa
Saat: 09:00 – 12:00
Etkilenecek yerler:
Adnan Menderes Mahallesi.
Şehzadeler / Manisa
Saat: 09:00 – 15:00
Etkilenecek yerler:
Üçpınar ve Çamköy.
Şehzadeler / Manisa
Saat: 09:00 – 15:00
Etkilenecek yerler:
Karaoğlanlı, Sancaklı, Aşağıçobanisa, Musalaryeniköy ve Hamzabeyli.