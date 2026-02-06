Manisa GDZ elektrik kesintisi! 6-7 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 6 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Gördes / Manisa

Saat: 08:00 – 08:59

Elektrik kesintisinden etkilenecek yerler:

Çiçekli, Çiğiller, Dalkara, Dargıl, Deliçoban, Dereçiftlik, Doğanpınar, Dutluca, Efendili, Fundacık, Gülpınar, Güneşli, Kabakoz, Kalemoğlu, Karaağaç, Karakeçili, Karayağcı, Karayakup, Kaşıkçı, Kayacık, Kılcanlar, Kıranköy, Kıymık, Kızıldam, Kobaklar, Korubaşı, Köseler, Kürekçi, Çıtak, Dağdere, Kavakalan, Yeğenoba, Bardakçı, Bayramşah, Ulacık, Evciler, Dikilitaş, Akpınar, Balıklı, Bayat, Beğel, Beğenler, Benlieli, Börez, Boyalı, Çağlayan, Çatalarmut, Adnan Menderes, Atatürk, Beşeylül, Cuma, Divan, Hüseyni Baba, Nakıpağa, Uzunçam, Oğulduruk, Pınarbaşı, Şahinkaya, Salur, Sarıaliler, Şeyhyayla, Tepeköy, Tüpüler, Ulgar, Yakaköy, Yeniköy, Yeşilyurt, Azimli, Kuşluk, Kuyucakkarapınar, Malaz ve Malkoca.

Alaşehir / Manisa

Saat: 10:30 – 16:30

Etkilenecek yerler:

Caberfakılı, Killik, Ilgın ve Işıklar.

Demirci / Manisa

Saat: 09:00 – 15:00

Etkilenecek yerler:

Sağnıç, Öksüzlü, Sayık, Serçeler, Ahatlar, Bayramşah, Çardaklı, Çataloluk, İmrenler, Kayranokçular, Kazancı, Kılavuzlar, Kovancı, Kulalar, Kuzuköy, Tekeler, Doktor Mehmet Akarsu, Yeşiloba, Yeşildere ve Ulacık.

Gördes / Manisa

Saat: 10:30 – 16:30

Etkilenecek yerler:

Yakaköy ve Balıklı.

Alaşehir / Manisa

Saat: 09:00 – 16:59

Etkilenecek yerler:

Çakaldoğanlar, Yeşilkavak, Yağmurlar, Kordon, Kabazlı, Damatlı, Çelikli, Burhan, Horzumalayaka ve Göbekli.

Kırkağaç / Manisa

Saat: 09:00 – 17:00

Etkilenecek yerler:

İlyaslar.

Selendi / Manisa

Saat: 14:30 – 16:30

Etkilenecek yerler:

Kurtuluş Mahallesi.

Selendi / Manisa

Saat: 13:30 – 15:30

Etkilenecek yerler:

Eskicami, Zafer ve Kurtuluş mahalleleri.

Kula / Manisa

Saat: 09:00 – 11:00

Etkilenecek yerler:

4 Eylül ve Seyitali mahalleleri.

Kula / Manisa

Saat: 10:00 – 12:00

Etkilenecek yerler:

Seyitali Mahallesi.

Salihli / Manisa

Saat: 10:00 – 16:00

Etkilenecek yerler:

Yeniköy, Gökköy, Sart, Şirinyer, Karaköy, Çaypınar, Çamurhamamı, Başlıoğlu ve Allahdiyen.

Şehzadeler / Manisa

Saat: 09:00 – 12:00

Etkilenecek yerler:

Adnan Menderes Mahallesi.

Şehzadeler / Manisa

Saat: 09:00 – 15:00

Etkilenecek yerler:

Üçpınar ve Çamköy.

Şehzadeler / Manisa

Saat: 09:00 – 15:00

Etkilenecek yerler:

Karaoğlanlı, Sancaklı, Aşağıçobanisa, Musalaryeniköy ve Hamzabeyli.