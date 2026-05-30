Manisa GDZ elektrik kesintisi! 30-31 Mayıs Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 30 Mayıs günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

YUNUSEMRE

31 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Karaali ve Muradiye mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 1. Sokak, 4. Sokak, 6. Sokak, 8. Sokak, 10. Sokak, 13. Sokak, 17/1. Sokak, 182. Sokak, 2224. Sokak, 26. Sokak, 31. Sokak, 47. Sokak, 1617. Sokak, 10. OSB Sokak, Demiryolu Caddesi ve Doktor Orhan Aksoy Caddesi etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3713303'tür.

AKHİSAR

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Dereköy ve Sakarkaya mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Dereköy Köyü İç Yolu ve Sakarkaya Caddesi çevresi kesintiden etkilenecektir. Çalışma ID numaraları 3713255, 3713262 ve 3713264'tür.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında Erdelli Mahallesi'nde Erdelli Köyü İç Yolu, Sindelli Mahallesi'nde Sindelli Köyü İç Yolu ile Büknüş, Evkafteke ve Süleymanköy mahallelerinde Evkafteke Köyü İç Yolu ve Süleymanköy Köyü İç Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numaraları sırasıyla 3713266, 3713267 ve 3713277'dir.

Aynı gün saat 12.00 ile 17.00 arasında Sırtköy Mahallesi'nde, Sırtköy Köyü İç Yolu çevresinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3713284'tür.

ALAŞEHİR

2 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Subaşı Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Subaşı Köyü İç Yolu ve Subaşı Yolu etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3713287'dir.

3 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Akkeçili, Çeşneli, Erenköy, Fatih, Hacıbey, İstasyon, Kozluca, Osmaniye ve Şahyar mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ağılbaşı Sokak, Bağlaryolu Sokak, Çay Kenarı Gürlek Sokak, Çeşneli Sokak, Cevizli Sokak, Çiçek Sokak, Denizli- Akhisar Yolu, Eren Caddesi, Eski Akkeçili Sokak, Eski İzmir Caddesi, İstiklal Sokak, İzmir-Salihli Yolu Altı Küme Evleri, Kaplan Çukuru Sokak, Kenan Evren Caddesi, Kızılay Caddesi, Kızıldağ Sokak, Lale Sokak, Merkez Sokak, Okul Sokak, Osmaniye Caddesi, Patika, Toloz Sokak ve Vatan Caddesi başta olmak üzere ilgili bölgeler etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3713289'dur.

Aynı gün saat 11.00 ile 15.00 arasında Piyadeler Mahallesi'nde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Çalışma ID numarası 3713293'tür.

4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Alhan, Çeşneli ve Şahyar mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Ağılbaşı Sokak, Şahyar Köyü İç Yolu, Şahyar Köyü Yolu, Tozluoğlu Sokak, Yeni Sokak, Patika ve ilgili diğer bölgeler etkilenecektir. Çalışma ID numarası 3713297'dir.