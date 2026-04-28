Manisa GDZ elektrik kesintisi! 28-29 Nisan Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 28 Nisan günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Alaşehir

28 Nisan 2026 tarihinde Girelli Mahallesi Girelli Sokak’ta saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Subaşı Mahallesi Subaşı Köyü İç Yolu ve Subaşı Yolu’nda saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde Girelli Mahallesi’nde Girelli Sokak, Eski Girelli Sokak ve Korudibi Sokak’ta saat 09.30 ile 15.30 arasında kesinti olacaktır.

Aynı gün İstasyon Mahallesi’nde Osmanlılar Caddesi, Şehit Komiser Süleyman Avşar Caddesi, Fatin Rüştü Zorlu Caddesi, Gazi 2 Nolu Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Akgül Sokak, Morgül Sokak ve Kırmızıgül Sokak’ta saat 10.00 ile 13.00 arasında kesinti yapılacaktır.

30 Nisan 2026 tarihinde Badınca Mahallesi Köy İçi Sokak, Badınca Köyü İç Yolu ve Taşlı Gere Sokak’ta saat 09.30 ile 15.30 arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Akhisar

30 Nisan 2026 tarihinde Seyit Ahmet Mahallesi’nde 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 309, 310, 311, 312, 314, 673, 710, 711, 716, 717 ve 722 numaralı sokaklarda saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Salihli

28 Nisan 2026 tarihinde Özyurt, Şehitler ve Seyrantepe mahallelerinde belirtilen sokaklarda saat 09.00 ile 12.00 arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Aynı gün Bahçecik Mahallesi Çelen Sokak ve Bahçecik Köyü İç Yolu’nda saat 13.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde Poyraz, Süleymaniye, Yağbasan, Hacıhıdır, Adala, Gökçeköy, Çapaklı, Gökeyüp, Kale, Poyrazdamları, Kemerdamları, Karasavcı, Kurttutan, Kırdamları ve Kemer mahallelerinde geniş kapsamlı olarak saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Soma

28 Nisan 2026 tarihinde Ularca, Kaplan, Duğla, Devlethan, Çatalçam, Türkali, Kobaklar, Kiraz, Pirahmet, Yayladalı, Menteşe ve Karaçam mahallelerinde saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı kesinti yapılacaktır.

29 Nisan 2026 tarihinde aynı mahallelerde benzer şekilde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Turgutlu

30 Nisan 2026 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 17.30 ile 20.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Aynı saatlerde Altay, Şehitler ve Yılmazlar mahallelerinde de elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Çatalköprü, Bozkır, Ayvacık, Aşağıbozkır, Gökgedik, Irlamaz, Kayrak ve Yayla mahallelerinde saat 09.00 ile 11.00 arasında kesinti olacaktır.

İstasyonaltı Mahallesi’nde saat 10.00 ile 12.00 arasında Bostanlık 1. Küme Evleri’nde kesinti yapılacaktır.

Aynı mahallede saat 12.00 ile 14.00 arasında Kısmalı ve çevresinde kesinti uygulanacaktır.

Acarlar Mahallesi’nde ise saat 14.00 ile 17.00 arasında çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yapılacaktır.