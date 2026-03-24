Manisa GDZ elektrik kesintisi! 24-25 Mart Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Mart günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

AKHİSAR / MANİSA

24 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Karaköy, Gökçeahmet, Doğankaya, Dingiller, Zeytinlibağ, Yenice ve Musaca mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Akselendi, Boyalılar, Çoruk, Durasıl, Hacıosmanlar, Harmandalı, Karayağcı, Kavakalan, Akçeşme, Yenidoğan, Yayakırıldık, Topluca, Taşçılar, Şehitler, Seğirdim, Sarıçalı, Pınarcık, Moralılar, Hürriyet, Kulaksızlar, Kızlaralanı ve Akçaalan mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında Akselendi mahallesinin çeşitli sokaklarında şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Karaköy, Yenice, Musaca, Dingiller, Doğankaya, Gökçeahmet ve Zeytinlibağ mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ALAŞEHİR / MANİSA

24 Mart 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında Kavaklıdere mahallesinin çok sayıda cadde ve sokağında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Örencik mahallesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Uluderbent, Örencik, Çamlıbel, Çarıkkaralar ve Gülenyaka mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacaktır.

DEMİRCİ / MANİSA

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Yenice ve Akdere mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

SARUHANLI / MANİSA

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Gümülceli mahallesinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında yine Gümülceli mahallesinde planlı elektrik kesintisi olacaktır.

ŞEHZADELER / MANİSA

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Hamzabeyli ve Aşağıçobanisa mahallelerinde şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

24 Mart 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında Hacıhaliller ve Hamzabeyli mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

24 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Yukarıçobanisa, Yeniharmandalı, Kazım Karabekir, Hamzabeyli, Çavuşoğlu, Sancaklıçeşmebaşı, Hacıhaliller ve Aşağıçobanisa mahallelerinde geniş kapsamlı şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.