Manisa GDZ elektrik kesintisi! 24-25-26 Şubat Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 24 Şubat günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Soma

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Duğla, Yayladalı, Ularca, Türkali, Pirahmet, Menteşe, Kobaklar, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Devlethan ve Çatalçam mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3632535'tir.

Demirci

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Sayık, Öksüzlü ve Kılavuzlar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3638259'dur.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Çataloluk Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3641711'dir.

26 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Çataloluk Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3641712'dir.

Alaşehir

24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 ile 16.30 arasında Işıklar, Ilgın, Caberfakılı ve Killik mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3639525'tir.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.45 ile 17.45 arasında Horzumembelli Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3641862'dir.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında İstasyon Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3641945'tir.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 10.30 ile 16.30 arasında Caberkamara, Caberburhan, Aydoğdu, İsmailbey, Çarıkballı, Yeşilyurt ve Serinköy mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3639527'dir.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında İstasyon ve Fatih mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3641946'dır.

26 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında İstasyon Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3641947'dir.

Salihli

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Çapaklı Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3639559'dur.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Gökköy ve Allahdiyen mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642170'tir.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Kemerdamları, Pazarköy, Çayköy ve Tekelioğlu mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3639563'tür.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Keli ve Yılmaz mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642174'tür.

26 Şubat 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında Gaziler Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642207'dir.

Turgutlu

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Mustafa Kemal ve Atatürk mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3641837'dir.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Selvilitepe Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3641903'tür.

Yunusemre

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Gülbahçe, Bağyolu, Büyüksümbüller, Küçüksümbüller ve Avdal mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642135'tir.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.20 arasında Güzelyurt Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642148'dir.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Güzelyurt Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642149'dur.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Laleli Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642150'dir.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında Laleli Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642153'tür.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 13.00 ile 16.00 arasında Gülbahçe Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642114'tür.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında 75. Yıl Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642158'dir.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Laleli Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642163'tür.

25 Şubat 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında Laleli Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642166'dır.

Şehzadeler

24 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Sancaklıbozköy, Karaoğlanlı, Sancaklıuzunçınar ve Sancaklıkayadibi mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642139'dur.

24 Şubat 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında Karaoğlanlı Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642146'dır.

Saruhanlı

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Apak, Azimli, Tirkeş, Taşdibi, Pınarbaşı, Gözlet, Hacımusa, İshakçelebi, Koyuncu ve Nuriye mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3640956'dır.

Kula

25 Şubat 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında 4 Eylül Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642053'tür.

Gördes

25 Şubat 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında Beşeylül ve Divan mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti numarası 3642238'dir.