Manisa GDZ elektrik kesintisi! 21-22-23 Nisan Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Manisa GDZ elektrik kesintisi! 21-22-23 Nisan Manisa'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Manisa elektrik kesintisi listesi! GDZ Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 21 Nisan günü Manisa'nın birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 21 Nisan günü Manisa'da hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Manisa'da Yunusemre elektrik kesintisi, Akhisar elektrik kesintisi, Turgutlu elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, Manisa elektrik kesintisi kaç saat sürecek? Manisa elektrik kesintisi ve detayları…

Manisa elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Nisan günü Manisa'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Manisa'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Manisa'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Manisa elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte Manisa'da elektrik kesintileri:

Alaşehir

21 Nisan 2026 tarihinde Girelli Mahallesi Girelli Sokak bölgesinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde Girelli Mahallesi Girelli Sokak, Korudibi Sokak ve Eski Girelli Sokak bölgelerinde saat 09.30 ile 15.30 arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde Subaşı Mahallesi Subaşı Köyü İç Yolu ve Subaşı Yolu bölgelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı kesinti gerçekleştirilecektir.

22 Nisan 2026 tarihinde Horzumembelli Mahallesi’nde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi olacaktır.

Sarıgöl

21 Nisan 2026 tarihinde Dindarlı Mahallesi Aşağı Sokak, Dindarlı Köyü Yolu, Dindarlı Köyü İç Yolu, Yukarı Sokak, Çombaklı İç Yolu ve Çonbak Sokak bölgelerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde Dindarlı Mahallesi Patika, Dindarlı Köyü Yolu, Bulun Dinlenme Tesisleri, Gürebaşı Sokak, Çayırmevki Sokak, Kaklık Sokak ve Denizli Akhisar Yolu ile birlikte Dadağlı ve Alemşahlı bölgelerinde saat 09.00 ile 12.00 arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Soma

21 Nisan 2026 tarihinde Duğla, Türkali, Kiraz, Karaçam, Pirahmet, Kobaklar, Ularca, Menteşe, Yayladalı, Çatalçam ve Kaplan mahalleleri ile Devlethan bölgesinde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Nisan 2026 tarihinde Pirahmet, Ularca, Yayladalı, Türkali, Menteşe, Kobaklar, Kiraz, Karaçam, Kaplan, Duğla, Çatalçam mahalleleri ile Devlethan bölgesinde saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kula

21 Nisan 2026 tarihinde Gökçeören Mahallesi’nde saat 09.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintisi gerçekleştirilecektir.

