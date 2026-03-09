Manisa Anadolu Efes maçı hangi kanalda, Manisa Anadolu Efes maçı nereden CANLI izlenir?

Basketbol tutkunlarının gündeminde Manisa Anadolu Efes karşılaşması yer alıyor. Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak bu önemli mücadeleyi takip etmek isteyen sporseverler "Manisa Anadolu Efes maçı hangi kanalda?" ve "Manisa Anadolu Efes maçı nereden canlı izlenir?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte Manisa Anadolu Efes maçının canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair detaylar.

MANİSA BB – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Basketbolseverlerin merakla beklediği mücadeleyi canlı takip etmek isteyen taraftarlar ise "Manisa BB – Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte kritik karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç detayları.

MANİSA BB – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Anadolu Efes arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi karşılaşması, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler mücadeleyi televizyon ve dijital platformlar üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

BEIN SPORTS 5 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

Karşılaşmanın yayınlanacağı beIN Sports 5 kanalı, Digiturk platformunda 81 numaralı kanalda yer alıyor. Ayrıca Kablo TV kullanıcıları da 236 numaralı kanal üzerinden maçı izleyebiliyor. Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifreli olarak canlı yayın takip edilebiliyor.

MANİSA BB – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi kapsamında oynanacak Manisa BB – Anadolu Efes karşılaşması 9 Mart Pazartesi günü basketbolseverlerle buluşacak.

MANİSA BB – ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele 9 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak. İki takım da ligde önemli bir galibiyet almak için parkede mücadele edecek.

MANİSA BB – ANADOLU EFES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşma Manisa'daki Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelede iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.