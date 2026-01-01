Haberler

Manifest Rüya sözleri: Manifest Rüya sözleri neler?

Güncelleme:
Manifest'in yeni şarkısı "Rüya" müzik dünyasında konuşuluyor. Peki bu şarkının sözleri neler? Dinleyenler, her bir dizesinin taşıdığı anlamı ve şarkının duygusunu merak ediyor. "Rüya"nın sözleri ne anlatıyor, hangi mesajları içeriyor, tüm detaylar merak konusu. Peki, Manifest Rüya sözleri: Manifest Rüya sözleri neler?

Manifest'in "Rüya" şarkısı müzik listelerinde dikkat çekiyor. Şarkının sözleri dinleyiciler tarafından merak ediliyor; her bir dize hangi duyguyu ve mesajı taşıyor? "Rüya"nın sözleri neler, şarkının hikayesi neyi anlatıyor… İşte merak edilen detaylar.

SÖZLER:

[Bölüm 1: Lidya]

Sensiz, bak, ne mutluydum

Yapamıyorum, çok zor

Bıraktım senin gibi

Geri gelme, son bulsun

[Ön Nakarat: Sueda, Hilal & Mina]

Tekrar (Tekrar) bak istersen

Nasıl mutlu ol'caksan ol, yeter

Sessizce (Sessizce) kaybol, uzaklaş

Biz çoktan göklerde

Yoksun, hayallerin hep senin olsun

Gözlerine hâkim ol, hâlâ ister gibi bakıyorsun

Artık yoksun (Yoksun), hayallerin hep senin olsun (Oh, olsun)

Gözlerine hâkim ol, hâlâ ister gibi bakıyorsun (Oh)

[Nakarat: Lidya, Hilal & Birlikte]

Rüyasında beni arıyormuş

Güçlüyüz ve bunu biliyorsun

Sen vazgeçtin bizden

Tek sen kaybettin cidden (Cidden, ey)

Rüyasında beni arıyormuş (Oh, oh)

Güçlüyüz v? bunu biliyorsun

Sen vazgeçtin bizden (Oh, oh)

T?k sen kaybettin cidden (Cidden)

[Köprü]

(Ah-ah)

[Bölüm 2: Zeynep]

İstedim seni yanımda başlarda

Artık hiç önemi yok (Yok, yok, yok)

Bakıyorum da zor olmuş unutmak

Yüzümü görmen bile zor (Çok zor, ey)

[Ön Nakarat: Mina, Esin & Hilal]

Tekrar (Tekrar) bak istersen

Nasıl mutlu ol'caksan ol, yeter

Sessizce (Sessizce) kaybol, uzaklaş

Biz çoktan göklerde

Yoksun, hayallerin hep senin olsun

Gözlerine hâkim ol, hâlâ ister gibi bakıyorsun

Artık yoksun, hayallerin hep senin olsun (Ah)

Gözlerine hâkim ol, hâlâ ister gibi bakıyorsun (Ah)

[Nakarat: Sueda & Birlikte]

Rüyasında beni arıyormuş

Güçlüyüz ve bunu biliyorsun

Sen vazgeçtin bizden

Tek sen kaybettin cidden (Cidden, ey)

Rüyasında beni arıyormuş

Güçlüyüz ve bunu biliyorsun

Sen vazgeçtin bizden

Tek sen kaybettin cidden (Cidden, ey)

[Köprü: Sueda]

Tek sen kaybettin cidden

(Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh)

[Çıkış: Zeynep & Lidya]

Rüyasında beni arıyormuş

Güçlüyüz ve bunu biliyo'sun

Sen vazgeçtin bizden

Tek sen kaybettin cidden

Rüyasında beni arıyormuş

Güçlüyüz ve bunu biliyorsun

Sen vazgeçtin bizden

Tek sen kaybettin cidden

Sahra Arslan
