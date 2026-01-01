Manifest Rüya sözleri: Manifest Rüya sözleri neler?
Manifest'in yeni şarkısı "Rüya" müzik dünyasında konuşuluyor. Peki bu şarkının sözleri neler? Dinleyenler, her bir dizesinin taşıdığı anlamı ve şarkının duygusunu merak ediyor. "Rüya"nın sözleri ne anlatıyor, hangi mesajları içeriyor, tüm detaylar merak konusu. Peki, Manifest Rüya sözleri: Manifest Rüya sözleri neler?
SÖZLER:
[Bölüm 1: Lidya]
Sensiz, bak, ne mutluydum
Yapamıyorum, çok zor
Bıraktım senin gibi
Geri gelme, son bulsun
[Ön Nakarat: Sueda, Hilal & Mina]
Tekrar (Tekrar) bak istersen
Nasıl mutlu ol'caksan ol, yeter
Sessizce (Sessizce) kaybol, uzaklaş
Biz çoktan göklerde
Yoksun, hayallerin hep senin olsun
Gözlerine hâkim ol, hâlâ ister gibi bakıyorsun
Artık yoksun (Yoksun), hayallerin hep senin olsun (Oh, olsun)
Gözlerine hâkim ol, hâlâ ister gibi bakıyorsun (Oh)
[Nakarat: Lidya, Hilal & Birlikte]
Rüyasında beni arıyormuş
Güçlüyüz ve bunu biliyorsun
Sen vazgeçtin bizden
Tek sen kaybettin cidden (Cidden, ey)
Rüyasında beni arıyormuş (Oh, oh)
Güçlüyüz v? bunu biliyorsun
Sen vazgeçtin bizden (Oh, oh)
T?k sen kaybettin cidden (Cidden)
[Köprü]
(Ah-ah)
[Bölüm 2: Zeynep]
İstedim seni yanımda başlarda
Artık hiç önemi yok (Yok, yok, yok)
Bakıyorum da zor olmuş unutmak
Yüzümü görmen bile zor (Çok zor, ey)
[Ön Nakarat: Mina, Esin & Hilal]
Tekrar (Tekrar) bak istersen
Nasıl mutlu ol'caksan ol, yeter
Sessizce (Sessizce) kaybol, uzaklaş
Biz çoktan göklerde
Yoksun, hayallerin hep senin olsun
Gözlerine hâkim ol, hâlâ ister gibi bakıyorsun
Artık yoksun, hayallerin hep senin olsun (Ah)
Gözlerine hâkim ol, hâlâ ister gibi bakıyorsun (Ah)
[Nakarat: Sueda & Birlikte]
Rüyasında beni arıyormuş
Güçlüyüz ve bunu biliyorsun
Sen vazgeçtin bizden
Tek sen kaybettin cidden (Cidden, ey)
Rüyasında beni arıyormuş
Güçlüyüz ve bunu biliyorsun
Sen vazgeçtin bizden
Tek sen kaybettin cidden (Cidden, ey)
[Köprü: Sueda]
Tek sen kaybettin cidden
(Oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh)
[Çıkış: Zeynep & Lidya]
Rüyasında beni arıyormuş
Güçlüyüz ve bunu biliyo'sun
Sen vazgeçtin bizden
Tek sen kaybettin cidden
Rüyasında beni arıyormuş
Güçlüyüz ve bunu biliyorsun
Sen vazgeçtin bizden
Tek sen kaybettin cidden